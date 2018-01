Statt Magic Keyboard: Kabel-Tastatur von Matias

Peripherie-Hersteller Matias baut Apples mittlerweile eingestellte kabelgebundene Mac-Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung nach.

Vergrößern Das Wired Aluminum Keyboard von Matias ist ab 59 US-Dollar erhältlich. © Matias

Zum Ärger vieler Mac-Besitzer hat Apple im Sommer des vergangenen Jahres den Verkauf von kabelgebundenen Tastaturen eingestellt. Eine Alternative will nun der kanadische Peripherie-Hersteller Matias bieten . Mit seinem RGB Backlit Wired Aluminum Keyboard hat das Unternehmen einen Nachbau der kabelgebundenen Magic Keyboards von Apple im Angebot.

Wie die Mac-Peripherie verfügt auch das RGB Backlit Wired Aluminum Keyboard über eine USB-Buchse, an der sich beispielsweise eine Maus anschließen lässt. Im Gegensatz zum Original bietet die Matias-Peripherie zusätzlich eine RGB-Hintergrundbeleuchtung. Deren Helligkeit kann vom Nutzer individuell eingestellt werden. Im Online-Store von Matias steht die Tastatur in unterschiedlichen Ausführungen zur Auswahl. Ohne Hintergrundbeleuchtung ist sie in Silber bereits ab 59 US-Dollar erhältlich. In der Ausführung mit Hintergrundbeleuchtung können Nutzer aus den Farben Silber, Space Grau und Schwarz wählen. Der Preis liegt bei 99 US-Dollar. Das Wireless Aluminum Keyboard ist außerdem in einer kabellosen Version mit und ohne Hintergrundbeleuchtung für 99 bzw. 139 US-Dollar erhältlich. Wer nicht direkt beim Hersteller in Kanada bestellen will, findet die Peripherie in Deutschland unter anderem bei Cyberport.de .