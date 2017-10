Stiftung Warentest: Kamera des iPhone 8 ist ”spitze”

In einem Online-Test kommen die Prüfer zu einem insgesamt sehr positiven Ergebnis für Apples neues iPhone 8 und 8 Plus.

Vergrößern iPhone 8 und iPhone 8 Plus. © Apple

Das iPhone 8 und iPhone 8 Plus seien insgesamt eine ”sinnvolle Weiterentwicklung im Glasgewand”, urteilen die Tester der Stiftung Warentest in ihrer Online-Veröffentlichung . Besonders loben sie das Glasgewand vorn und hinten als ”echten Hingucker”. Die Performance im Alltag sei gut, man konnte keine Ruckler oder lange Wartezeiten feststellen. Und besonders die Kameras in den neuen iPhones gehörten zum Besten, was man bisher in Smartphones vorgefunden habe. Die Kamera des iPhone 8 Plus sei sogar noch etwas besser als die des Samsung Galaxy Note 8. Im Video dazu heißt es, die Kamera des iPhone 8 sei ”spitze”.



Beide Bildschirme der neuen Smartphones glänzen laut Test mit guter Farbwiedergabe und Auflösung. Ferner gelobt wird die Möglichkeit des kabellosen Aufladens der Akkus. Außerdem liebt es die Stiftung Warentest, Smartphones allen möglichen Falltests zu unterziehen. Auch diese besteht das iPhone 8 nach 100 Stürzen in der Falltrommel sehr gut. Zwar nicht ganz ohne kleinere Blessuren, aber dafür ohne Glasbruch wie bei der Konkurrenz von Samsung. Insgesamt stehe Apple-Fans eine schwere Entscheidung bevor, denn wenn das iPhone X erst einmal auf dem Markt ist, wird dieses mit noch mehr Features glänzen wie dem fast randlosen OLED-Display und der Entsperrung per Gesichtserkennung. Freilich auch zu einem deutlich höheren Preis. Denn bekanntlich beginnt der beim iPhone X mit 64 GB Speicher für 1149 Euro. Das sind 240 Euro mehr als für das ähnlich große iPhone 8 Plus und stolze 350 Euro mehr als für das iPhone 8 mit gleicher Speichergröße, wie Stiftung Warentest noch bemerkt. Doch insgesamt könne man mit den neuen iPhones, also auch den jetzt schon vorliegenden iPhone-8-Varianten, wenig falsch machen. Die Geräte seien sinnvolle Weiterentwicklung der Vorgängermodelle und bieten dazu ein paar spannende neue Funktionen wie das induktive Laden oder die Kamera, wie Test im Fazit feststellt.