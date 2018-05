Studie: iPhone-Hülle schützt zuverlässig, aber nicht zu 100%

Wer auf der Suche nach einer neuen Hülle ist, fragt sich, ob ein solcher Schutz überhaupt notwendig ist.

Vergrößern Hüllen für iPhone 5C

Apple hat nicht umsonst die besten Produktdesigner, denn egal ob ein iPhone SE mit seinem kantigen Design oder ein iPhone X mit der markanten Kamera, – die Geräte sind formvollendet und eigentlich ist eine Hülle ein Zugeständnis an die Sicherheit gegenüber dem Design. Daher fragt sich manch einer, ob sich dieses Zugeständnis überhaupt lohnt.

Der Reparaturanbieter Clickrepair hat hierzu rund 5000 seiner Kunden befragt, ob und wie sie ihre Smartphones schützen. Insbesondere hat den Anbieter der Schutz bei einem Sturz, wohl dem häufigsten Grund für Reparaturen, interessiert. Weniger überraschend werden die Smartphones in einer Hülle bei den Stürzen deutlich seltener beschädigt: 14,6 Prozent gegenüber 29,1 Prozent bei den Geräten ohne Hülle. Auch wenig überraschend: Die Mehrheit aller Smartphone-Inhaber schützt ihre Geräte mit einer Hülle: 83 aller weiblichen Teilnehmer und 76 Prozent aller männlicher Teilnehmer gaben an, ihr Smartphone in einer Hülle oder mit einer Folie zu schützen.

Der Anbieter schlüsselt ebenfalls die Schutzgewohnheiten nach Smartphone-Modellen auf: iPhones sind mit 87 Prozent die meistgeschützten Geräte, Nokia-Geräte befinden sich am anderen Ende der Skala – nur 62 Prozent aller Inhaber entscheiden sich für eine Hülle. Dagegen werden Nokia-Smartphones ohne Hülle seltener beschädigt, beim Schnitt von 29,1 Prozent für alle Hersteller weisen Nokias nur in 27 Prozent der Fälle Sturzschaden. Bei Apple sind das 32 Prozent (ohne Hülle), bei Sony – gar 37 Prozent (ohne Hülle).

Fazit: Eine Schutzhülle am Smartphone minimiert zwar mögliche Schäden bei Stürzen, sie ist aber bei weitem kein Freibrief für schusseliges Verhalten. Schließlich waren rund 580 Nutzer aus dieser Studie wegen genau diesem Grund bei Clickrepair: Ihr Smartphone war kaputt, obwohl es in einer Hülle steckte.