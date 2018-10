Stuntfrau testet Sturzerkennung der Apple Watch 4

Apple hat mit der Apple Watch Series 4 eine Sturzerkennung vorgestellt, doch wie zuverlässig funktioniert diese tatsächlich?

Vergrößern Sturztests der Apple Watch 4

Stürze sehen auf der Kinoleinwand richtig spektakulär aus, im Alltag können sie zur Gefahr werden – besonders für ältere Menschen. Apple hat mit der Apple Watch Series 4 nun das integrierte Gyroskop und den Beschleunigungssensor verbessert, wodurch das Gerät jetzt Stürze erkennen kann und gegebenenfalls den Notkontakt und die Notrufdienste informiert.

Johanna Stern von "Wall Street Journal" hat nun überprüft, ob Apples Aussage stimmt: Für diese Aufgabe hat sie für das Video eine professionelle Stuntfrau engagiert . Evelyn Osorio Vaccario hat schon bei mehreren bekannten Film- und Serienproduktionen mitgemacht, zuletzt bei "Orange is the New Black". Auf den Boden knallen (ohne Verletzungen) gehört also quasi zu ihrem Beruf. Im kurzen Video beweist Viccario zusammen mit der Apple Watch Series 4, dass das Gerät in den meisten Fälle echte bzw. gut vorgetäuschte Stürze relativ zuverlässig erkennt. Taumeln und seitlich stürzen – Apple Watch erkennt den Sturz; auf der Bananenschale ausrutschen und auf dem Po oder auf dem Rücken landen – Sturz erkannt; spektakuläres Rollen den Hügel hinunter dagegen erkennt die Apple Watch nicht als Sturz an. Zu ungewöhnlich ist wohl ist die Situation und wird von den Beschleunigungsalgorithmen der Apple Watch anscheinend nicht berücksichtigt. Die Series 4 erkennt aber offensichtlich nicht nur tatsächliche Stürze gut, sondern kann auch ziemlich sicher erkennen, dass ein Sturz nicht echt war .

