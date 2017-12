Telekom: Connect-App kontrolliert Datenverbrauch und bietet VPN-Verschlüsselung

Die Connect-App der Telekom ersetzt den bisherigen Online-Manager – vorerst aber nur für Android-Geräte.

Vergrößern Telekom Connect

Auf dem iPhone hat man vorläufig noch den vertrauten Online-Manager zur Verfügung, der über Datenverbrauch im Mobilfunknetz sowie über Telekom-Hotspots informiert. Unter demselben Link soll es ab Januar 2018 auch die neue App-Variante namens Connect für iOS geben. Laut Telekom findet man damit immer die bevorzugte Verbindung und erhält eine möglichst reibungslose und intelligente Netzübergabe. Man hat zudem die Wahl, ob man immer die beste Verbindung bevorzugt, also WLAN oder Mobilfunknetz. Dies lässt sich auch nach Verbrauch kontrollieren. So lässt sich per Schieberegler in der Android-App einstellen, ab welchem Datenvolumen man lieber WLAN bevorzugt, damit der eigene Vorrat nicht zu schnell verbraucht respektive diese Wahl nicht zu hohe Kosten entstehen. Dies dürfte sich bei der späteren iOS-Variante nicht anders verhalten.

Außerdem bietet die Connect-App eine integrierte VPN-Lösung, welche während der WLAN-Nutzung (Hotspots der Telekom oder unverschlüsselte WLAN-Zugänge) die Daten des Nutzers verschlüsseln kann. Für öffentliche Hotspots ist dieser VPN-Schutz automatisch aktiviert.

An anderer Stelle beschreibt //www.telekom.com/de/medien/details/app-gefahrene-verbindung-501842:die Telekom ihre neue App ausführlicher . Demnach verwendet Connect intelligentes Machine Learning, um die zur Verfügung stehenden Verbindungen zu prüfen und zu entscheiden, ob man nun besser einen Hotspot oder den Mobilfunk nutzt. Nach der ersten Installation soll dies automatisch im Hintergrund laufen und die App den Wechsel selbsttätig vornehmen. Dazu sei die App immer auf der Suche nach der bestmöglichen Verbindung.

Da es die iOS-Variante aktuell noch nicht gibt, haben wir uns die neue App schon einmal auf dem Android-Smartphone angesehen und können sagen, dass sie leicht zu bedienen ist und ihren Dienst offenbar gut und unauffällig verrichtet.