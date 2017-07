Telekom wertet ihre Prepaid-Tarife auf

Die vier Prepaid-Tarife bieten jetzt bis zu 1,5 GB an Datenvolumen, der XL-Tarif sogar eine Gesprächsflat

Vergrößern Neue Prepaid-Tarife der Telekom

Kunden der Prepaid-Tarife erhalten mit den neuen Vertragsbedingungen jetzt mehr Datenvolumen. Verfügbar sind vier Varianten: Magenta Mobil Start S, M, L und XL. Dabei ist der günstige Tarif S für 2,95 Euro Monatsgebühr eher für Internet-Verächter interessant: Man erhält hier nämlich weiterhin kein Internetvolumen. Es gibt zwar eine Mobilfunk- und SMS-Flat ins Netz der Telekom und kostenlose Gespräche mit einer Festnetznummer. Ansonsten kosten Gespräche 9 Cent pro Minute, ebenso jede SMS. Eine zusätzlich buchbare Tagesflat für Internetnutzung kostet 0,99 Cent, beinhaltet aber nur 25 MB. Dann wird die Bandbreite gedrosselt.

Für 9,95 Euro im Monat erhält man dagegen beim Vertrag M ein GB an Surf-Volumen, beim Vertrag L sind es 1,5 GB. Hier zahlt man 14,95 Euro pro Monat, zusätzlich gibt es beim Vertrag L noch ein Gesprächsvolumen von 100 Minuten für Gespräche in Nicht-Telekom-Netze und Festnetz. Danach zahlt man wie beim Vertrag S und M 9 Cent pro Minute.

Interessant ist der XL-Vertrag für 24,95 Euro: Man erhält hier 1,5 GB an Datenvolumen, außerdem eine SMS und Telefonie-Flat für alle Netze.

Weggefallen ist die Option SpeedOn S, mit der man für 4,95 Euro weitere 250 MB Datenvolumen bekam. Weiterhin verfügbar ist aber Speed On M mit 500 MB für 7,95 Euro und Speed ON L für 9,95. Neu ist dagegen Speed On XL. Hier erhält man in den Verträgen M, L, XL für 12,95 Euro weitere 1 GB.



Besonderheiten Telekom-Prepaid

Bei den Prepaid-Verträgen der Telekom hat man Zugriff auf das schnelle LTE-Netz, allerdings nur mit 300 Mbit. Bei vielen Konkurrenten hat man aber nur Zugriff auf das schlechtere 3G. Ungünstig. Bei der Telekom dauert ein Abrechnungszeitraum der Prepaid-Vertragen nur vier Wochen, also keinen vollen Monat. Dadurch muss man im Jahr etwa dreizehn „Prepaid-Monate“ bezahlen, aus 24,95 Euro pro vier Wochen werden also etwa 27 Euro pro Monat.