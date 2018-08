Tim Cook: Apple Pay noch dieses Jahr in Deutschland

Kann man bis Ende des Jahres auch in deutschen Läden kontaktlos mit dem iPhone zahlen? Das scheint eine Bemerkung des Apple-Chefs anzukündigen.

Vergrößern © Apple

Deutschland wartet weiterhin, texteten wir noch in unserer Meldung vom 11. Juli auf Macwelt.de über die offenbar bevorstehende Einführung von Apple Pay in Österreich. Nun scheint sich Tim Cook festgelegt zu haben – bei einer Analystenkonferenz im Anschluss an die Vorlage der aktuellen Quartalsbilanz, die für Apple äußerst günstig ausgefallen ist , hat der Apple-CEO nebenbei bemerkt, dass Apple Pay bis Ende des Jahres auch in Deutschland eingeführt werde. Das berichtet unter anderem T3n . Weitere Details etwa der unterstützenden Banken gibt es aber nicht. Inzwischen sind die Konkurrenten Google und die Sparkassen mit eigenen drahtlosen Bezahldiensten an den Start gegangen.

Der Dienst zum kontaktlosen Bezahlen per iPhone oder Apple Watch via NFC ist bislang innerhalb von Europa in Frankreich, Italien, Dänemark, Polen, in der Ukraine und Russland verfügbar, Österreich soll bald folgen und nun wohl auch Deutschland.

Welche Banken dabei sind - welche nicht

Gegenüber dem Handelsblatt hat ein Sprecher der Deutschen Bank bereits bestätigt, dass das Institut "später in diesem Jahr" seinen Kunden Apple-Pay-Unterstützung anbieten werde. Die Postbank hingegen hege keine Pläne, die Commerzbank hat Interesse bekundet.

Derartiges Interesse hatten in der Vergangenheit auch die Sparkassen bestätigt, mittlerweile aber setzen diese lieber auf ihre eigenen Lösungen für digitale Zahlungen. Gegenüber t3n forderte ein Sprecher des Sparkassenverbands, Apple solle seine NFC-Schnittstelle für die Kreditwirtschaft freigeben - doch werden die Kreditinstitute bei Apple hier auf taube Ohren stoßen.

Mitmachen wollen laut t3n jedoch auch die Hypovereinsbank und N26, ING Diba, Comdirect sowie die Volksbanken und Raiffeisenbanken würden erst einmal abwarten.



Apple Pay in Deutschland - Start und Funktionsweise