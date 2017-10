Tim Cook: "AR bald so wichtig wie eigene Webseite"

Auf seiner Reise nach Europa hat Tim Cook London besucht und ein Interview dem Modemagazin Vogue UK gegeben.

Vergrößern Tim Cook auf Reisen durch Europa.

Interview: In einem Loft im Londoner Stadtteil Soho hat Apple-CEO Tim Cook dem Modemagazin Vogue UK anhand für die Modebranche wichtiger Beispiele erklärt, dass die AR-Technik an keiner Industrie vorbei gehen werden. Denn es werde nicht mehr besonders lang dauern, bis man etwa sein iPhone auf die Trägerin eines interessanten neuen Mantels richten könne und dieses dann erkenne, wer das Kleidungsstück gestaltet habe und wo es dies zu welchem Preis zu kaufen gebe. Modeschauen könnten damit auch ein deutlich breiteres Publikum erreichen als bisher, das die vorgeführten Teile virtuell von allen Seiten betrachten könne. Ein erster Modekonzern, der AR in seiner App nutzt, ist Burberry – von dem Apple vor ein paar Jahren die CEO Angela Ahrendts als Retail Chefin abgeworben hat. Derartige Features werden laut Tim Cook in Zukunft für Hersteller so wichtig wie schon heute die eigene Website. Apple werde die Entwickler mit Tools wie dem ARKit dabei unterstützen, hege aber keine Pläne, eine derartige Modedatenbank selbst aufzubauen.