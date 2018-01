Tim Cook: "iOS 11.3 bringt Akku-Verwaltung, keine Drosselung"

Bei einem Spatenschlag in Reno, Nevada, hat Tim Cook nicht nur über die Bau-Pläne von Apple geplaudert.

Vergrößern Tim Cook in Reno © ABC News

Die Journalistin von ABC News Rebecca Jarvis hat in einem Gespräch mit Tim Cook nicht nur Apples Investitionspläne für die USA angesprochen. Auch die Diskussion um die langsamen iPhones und alte Akkus war Thema. Tim Cook lies sich entlocken, dass mit der kommenden Version von iOS Apple erstmals das Akku-Management für Nutzer sichtbar mache. Bis jetzt mussten iPhone-Nutzer dafür auf Apps von Dritten zugreifen, nicht jede davon lieferte zuverlässige Ergebnisse. Wortwörtlich versprach Apples CEO solche Infos "für die künftige iOS-Version, die im nächsten Monat an Entwickler verteilt wird". Hiermit ist wohl bereits iOS 11.3 gemeint, iOS 11.2.5 ist bereits in der sechsten Beta verfügbar. Das Zwischenupdate steht wohl in den Startlöchern, an alle Nutzer freigegeben zu werden, auch finden sich dort keine Spuren von Akku-Tools oder -Infos.



Cook entschuldigte sich auch mehrmals, dass Apple die Sache mit den älteren Akkus nicht klarer kommuniziert hat. Demnach habe Apple bereits mit iOS 10.2.1 den ersten Code veröffentlicht, der die iPhones mit den schwachen Akkus nicht mehr so oft abschalten ließ. Auch wir haben im Februar 2017 darüber berichtet . Hier können wir Tim Cook nur beipflichten, hinsichtlich fehlender Kommunikation: In dem ursprünglichen Kommentar an Techcrunch war überhaupt nicht die Rede davon, dass iPhones mit den älteren Akkus langsamer arbeiteten. In dem üblichen PR-Sprech hat Apple betont, dass 80 Prozent von einer "kleineren Anzahl" der iPhone-6S- und iPhone-6-Nutzer kein unerwartetes Abschalten ihrer Geräts mehr beobachteten. Mit welchen Mitteln dies erreicht wurde, wurde damals nicht erklärt.