Tim Cook spricht auf der Datenschutz-Konferenz der EU

Tim Cook ist als einer der Sprecher auf der Datenschutz-Konferenz gelistet, die Ende Oktober von der EU veranstaltet wird.

Vergrößern Debating Ethics 2018 © EU

Die DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung vom vergangenen Mai, war offenbar nur der erste Schritt in Sachen Debatte über Datenschutz und Privatsphäre. In den kommenden Wochen veranstaltet die EU, genauer genommen die Europäische Datenschutz-Aufsichtsbehörde, eine Konferenz zum Thema "Ethikdebatte: Würde und Respekt in datengetriebener Zukunft".

Gestern hat der Veranstalter bekannt gegeben, dass Apples CEO Tim Cook ebenfalls zu den Sprechern gehören wird . Die Behörde hat Cook eingeladen, weil er sich bereits in der Vergangenheit stark für die Privatsphäre und den Datenschutz eingesetzt hat. Cook wird am 24. Oktober 2018 in Brüssel auftreten. Die Konferenz hat neben Apples CEO noch einige andere prominente Verfechter des Datenschutzes engagiert, so ist beispielsweise Tim Berners-Lee mit dabei. Mark Zuckerberg von Facebook und Sundar Pichai von Google werden sich per Videoübertragung am Nachmittag, den 24. Oktober einschalten. Für Fragen und Antworten stehen dann jeweils die Vizepräsindeten vor Ort zur Verfügung.

Die Auftritte und weitere Veranstaltungen der Konferenz kann man in der App verfolgen. Das komplette Programm mit allen Sprechern findet sich auf der Webseite der Behörde .