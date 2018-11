Tizi: Equinux-Produkte im Amazon-Angebot

Apps, Kabel und Adapter: Im Rahmen der Cyber-Monday-Woche gibt es Rabatte auf die gesamte equinux-Produktfamilie.

20 Euro bei tizi Tankstelle USB-C (60W) sparen

Vergrößern tizi Tankstelle USB-C (60W) © Equinux

Das Highspeed USB-C Ladegerät gibt es anstatt ehemaligen 59,99 Euro derzeit 33 Prozent günstiger . Damit soll beispielsweise das neue iPad Pro (2018) zwei Mal schneller laden als mit dem original Apple Netzteil, iPhone XS, XR, X und 8 sollen demnach sogar 3,4 Mal schneller aufgeladen werden können. Darüber wirbt der Hersteller damit, dass die Tankstelle auch "perfekt" für das MacBook Air (2018) und MacBook Pro geeignet sei.

33 Prozent Rabatt: tizi Turbo 3x BLACK

Vergrößern tizi Turbo 3x BLACK © Equinux

Der Adapter mit drei USB-Ports für das Auto ist derzeit ebenfalls um 33 Prozent reduziert. Equinux verspricht "3x bestmöglichen Ladespeed via USB (insg. 7,2A)". Außerdem sollen Gadgets somit drei mal schneller "als mit konventionellen USB-Ports laden. Die tizi Auto Max Power Schaltung ermittelt in Sekundenschnelle den optimalen Ladestrom (bis zu 2,4A) an allen 3 Ports." Damit können Sie Ihr iPhone, iPad oder Android-Phone immer mit maximaler Geschwindigkeit im Auto laden.

tizi beat bag 62 Prozent günstiger

Vergrößern tizi beat bag © Equinux

Auf die Portable Buetooth Boombox gewährt Equinux heute den höchsten Preisnachlass: Während der Lautsprecher sonst rund 80 Euro kostet, gibt es ihn heute 62 Prozent günstiger. Der Lautsprecher-Akku reicht für mehr als 10 Stunden, durch den praktischen Tragegriff lässt sich die Box ganz einfach transportieren.

50 Prozent aufs tizi Flip Lightning-Kabel

Vergrößern tizi Flip Lightning-Kabel © Equinux

Das 90 cm lange Lightning-Kabel kommt mit einem Flip USB-Stecker. Heißt: Es passt oben und unten und somit beim ersten Anschließen am USB-Port. "Das perfekte USB Lightning Ladekabel ist kompatibel mit allen Apple Geräten mit Lightning-Anschluss", so Equinux.

tizi Flip Micro USB-Kabel für nur rund 10 Euro

Vergrößern tizi Flip Micro USB-Kabel © Equinux

Das ein Meter lange tizi Flip Micro USB-Kabel kommt mit einem doppelseitigen USB-A Flip- und Micro USB-Stecker. Beide Stecker können beidseitig verwendet werden und passen "garantiert beim ersten Anschließen am USB-A-Port und Micro-USB-Port".

33 Prozent auf tizi Knubbi Löckchen

Vergrößern tizi Knubbi Löckchen © Equinux

Hierbei handelt es sich laut Hersteller um den ”perfekten Kabelbinder", für den keine Schere benötigt wird. Dank der Löckchenwicklung findet der Kabelsalat in der Tasche oder hinterm Schreibtisch ein Ende. Auch heute können Sie etwas Geld sparen, anstatt für 11,99 Euro gibt es die drei Kabelbinder zum Aktionspreis für 7,99 Euro.

