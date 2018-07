Tizi Querdenker/in: Lightning-Ladekabel mit Winkelstecker gegen Bruch

Von Equinux kommt das Tizi Querdenker/in - Lightning-Daten- und Ladekabel mit 2 Meter und Winkelstecker zum Verhindern von Kabelbruch.

Vergrößern Querdenker/in © Equinux

Das zwei Meter lange, mit Stoff ummantelte Tizi-Kabel verfügt laut Hersteller über einen 90 Grad abgewinkelten Stecker aus hochwertigem Aluminium in "Monza-Rot", der besonders gut geeignet sein soll für das Laden im Bett, auf der Couch, beim Halten mit einer Hand und in anderen Szenarien. Das Kabel ist demnach offiziell von Apple "Made for iPhone, iPad und iPod (MFi)" zertifiziert, kompatibel mit allen Apple-Geräten mit Lightning-Anschluss und soll sowohl das Laden von Daten wie auch Strom unterstützen. Der Gadget-Entwickler aus München will mit dem abgewinkelten Lighning-Stecker auch die häufigste Kabelbruch-Ursache verhindern.

Erhältlich ist das Kabel als Lightning- und Micro USB (Flip)-Variante, der Verkauf erfolgt über Amazon.de zum Preis von 30 Euro .