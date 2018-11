”Tizi Tankstelle” soll iPhone XR doppelt so schnell aufladen

Die Equinux Tizi ”Tankstelle” mit USB-C + USB-A (30 Watt) kann laut Hersteller nicht nur iPhones, sondern auch iPads und Macooks schnell aufladen.

Vergrößern Tizi Tankstelle USB-C und USB-A © Equinux

Dabei lade die Tizi ”Tankstelle” mit USB-C + USB-A und bis zu 30 Watt das neueste und in der Preislage günstigste iPhone XR innerhalb von 1,6 Stunden auf 100 Prozent auf, was dem Hersteller zufolge doppelt so schnell sein soll, wie es das mitgelieferte Apple-Netzteil schafft. Im Fall des iPhone XS Max benötige das Tizi-Gerät 2,5 Stunden auf 100 Prozent, was ebenfalls doppelt so schnell sei wie über das mitgelieferte Apple-Netzteil, welches sogar mehr als fünf Stunden benötige. Benutzt wird hierzu jeweils das Apple-USB-C-auf-Lightning-Kabel, das für den Ladebetrieb mit den entsprechenden iPhones auch erforderlich ist. Eine Tabelle mit relativen Werten veröffentlicht der Anbieter auf seiner Homepage zum Produkt.

Aber auch fürs iPad, das neue iPad Pro (2018) und Macbook Air (2018) sei das Ladegerät mit USB C- und USB-A-Port bestens geeignet. Die beiden USB-Ports lassen sich zudem parallel bis zu einer Gesamtleistung von 30 Watt nutzen. Kostenpunkt: 40 Euro. Bestellt werden kann das Ladegerät von Tizi in Schwarz und einem Artikel Gewicht von 108 Gramm (Herstellerangabe) direkt bei Amazon.de .