Trotz Kursrückgang: Apple bleibt vorne

Eine "Trillion-Dollar-Company" ist Apple derzeit nicht mehr, bleibt aber das wertvollste Unternehmen an der Börse. Von Kursrückgängen sind auch andere Schwergewichte betroffen.

Abwärts : Alle Geschichten über den Niedergang Apples sind stark übertrieben - oder zumindest verfrüht. Aber was aufsteigt, wird auch einmal fallen und der gesättigte Smartphonemarkt hat Apple schon jetzt dazu getrieben, die Preise zu steigern, um letztlich noch im Umsatz zu wachsen, wenn das nicht mehr in Stückzahlen möglich sein sollte. Zur Zeit häufen sich Berichte über angebliche Produktionsrückgänge und das Ende des Wachstums, das hat Auswirkungen auf den Aktienkurs und damit den Börsenwert des Unternehmens.

Denn Anlegern, vor allem institutionellen, zählen hauptsächlich die mittel- bis langfristigen Aussichten, die Börsen reagieren schon nervös, wenn Apple in seinem Ausblick auf das nächste Quartal nur ein dezentes Plus gegenüber Vorjahr in Aussicht stellt. So läuft das Spiel an der Wall Street nun einmal. Wie Business Insider vorrechnet , hat Apple in den letzten fünf Wochen 190 Milliarden US-Dollar an virtuellem Wert verloren, die erste "Trillion-Dollar-Company" ist derzeit keine mehr. Aktueller Stand von AAPL: 169,51 US-Dollar, was einem Börsenwert von 912,21 Milliarden US-Dollar entspricht. Das reicht weiter für den Titel als wertvollstes Unternehmen der Welt, auf Platz zwei liegt derzeit Microsoft mit 820 Milliarden US-Dollar, gefolgt von Amazon mit 793 Milliarden US-Dollar und Alphabet mit 724 Milliarden US-Dollar.



Aber Schockschwerenot: Um einen Börsenwert von 190 Milliarden US-Dollar überhaupt zu erreichen, musste Apple 30 Jahre lang existieren und nur fünf Wochen brauchte es für die Vernichtung eines solchen Wertes. Aber wie gesagt: Derartige Berichte über den Niedergang Apples sind stark übertrieben - in den Börsenwert geht immer recht viel Phantasie ein, da er gewissermaßen mehr eine Wette auf die Zukunft ist als ein Abbild der Gegenwart. Zudem haben auch andere Börsenschwergewichte zuletzt Verluste einstecken müssen - von wegen Börsenrallye.



Dass der Smartphonemarkt immer gesättigter ist und die Kunden immer länger auf ein Upgrade warten, ist indes eine Tatsache. Wie Bloomberg anmerkt, hat Apple dafür auch einen Plan B. Dieser besteht laut Bloomberg darin, für die Smartphones einen höheren Preis zu verlangen und auch mehr Geld für Services wie Musikabos oder Datenhosting aus den Kunden zu ziehen. Für die Zulieferer der Industrie bestehen derartige Alternativen aber nicht weswegen Firmen wie Japan Display Inc seine Umsatzprognosen deutlich senken müssen - der Zulieferer generiert mehr als die Hälfte seiner Umsätze durch Aufträge von Apple. Auch Lumentum Holdings, das Technik für die Gesichtserkennung liefert, stellt sich auf Auftragsrückgänge ein.

Der Verkauf von iPhones stagniert an sich schon seit zwei Jahren, betrachtet man nur die Stückzahlen. Der durchschnittliche Erlös pro iPhone ist zuletzt aber stark gestiegen, weswegen Apple auch ein Umsatzplus vermelden kann. Ab dem laufenden ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres 2018/19 wird Apple nur noch Umsätze für die einzelnen Sparten nennen und keine Stückzahlen mehr. Das könnte Panikatta