Trump: iPhones aus China von Strafzöllen nicht betroffen

Trump hat wohl Cook zugesichert, dass iPhones nicht von den Strafzöllen betroffen sein werden. Im aktuellen Handelskrieg hilft das wenig.

Vergrößern Tim Cook und Donald Trump besprechen die Modernisierung des Weißen Hauses. © Flickr, iPhonedigital.es

Die US-Regierung will massive Straf- oder Schutzzölle auf chinesische Importwaren erheben, doch in China produzierte iPhones sollen davon ausgenommen haben. Dies soll Präsident Trump dem Apple-CEO Tim Cook zugesagt haben, berichtete die " New York Times ". Wann das genau geschah, geht aus dem Bericht nicht hervor. Im April hatte Tim Cook bei einem Besuch im Weißen Haus vor einem Handelskrieg mit China gewarnt.

Mit dem Verzicht auf Zölle für das iPhone ist Apple aber noch lange nicht aus dem Schneider. Denn das Unternehmen muss die Reaktionen der chinesischen Behörden fürchten. Diese könnten die Lieferkette blockieren oder die Produkte stärker überprüfen und somit Verzögerungen verursachen. Der Automobilhersteller Ford klagt bereits über derartige Verzögerungen in chinesischen Häfen.

Derweil eskaliert der Handelskrieg zwischen den USA und China . Beide Länder beschuldigen einander unlautere Handelspraktiken anzuwenden, China hat als Antwort auf die Strafzölle der USA ähnliche Sanktionen angekündigt. Das chinesische Wirtschaftsministerium hat die aktuellen Entscheidungen aus den USA gar als "Erpressung" bezeichnet.

Da China für Apple mittlerweile zu dem zweitgrößten Absatzmarkt für Geräte, aber auch für Software und Dienste geworden ist, wird das Unternehmen so oder so in die Mitleidenschaft gezogen, egal ob die iPhones in die USA ohne Strafzölle importiert werden dürfen oder nicht.