Twelve South: Klappetui für Apple Watch und Zubehör

Speziell für unterwegs und auf Reisen hat Zubehörhersteller Twelve South ein Klappetui in Weiß oder Schwarz hergestellt.

Vergrößern Twelve South © Twelve South

Diese kleine Reisehülle für Apple Watch und Zubehör sieht aus wie ein stabiles Brillenetui und lässt sich der Beschreibung nach genauso benutzen. Mit dem Unterschied freilich, dass man dort sein wichtigstes Zubehör für die Apple Watch unterbringen kann, etwa ein Ladekabel von bis zu zwei Meter Länge, ein zusätzliches Armband für die Apple Watch, das USB-Ladegerät und den Wandstecker. Dazu sind entsprechende Vertiefungen und Halterungen vorgesehen. Das Case lässt sich auch so öffnen, dass man die Apple Watch außen an der Silikonhülle anbringen kann, um sie als Ständer für die Apple Watch in verschiedenen Winkeln zu benutzen.

Geliefert wird von Twelve South in Weiß oder Schwarz für 50 US-Dollar – anders, als man beim Checkout zunächst glauben kann, wird aber offenbar nicht außerhalb der USA geliefert. So muss man hoffen, dass sich ein Zubehörhändler hierzulande dessen annimmt.