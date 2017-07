Udemy: Swift 4 lernen für 10 Euro

Die Online-Akademie Udemy bietet unseren Lesern einen Swift-Lehrgang für nur 10 Euro an. So gelingt der Einstieg ins Programmieren.

Mit iOS 11 kommt auch eine neue Version der von Apple unter Open-Source-Lizenz gestellten Programmiersprache Swift heraus. Den Einstieg in Swift 4 und iOS 11 vermittelt der Kurs von Udemy, den man von heute an bis einschließlich 1. August hier für 10 Euro buchen kann. Udemy verspricht, auch Einsteiger mit der Sprache und der Entwicklungsumgebung IDE Xcode vertraut zu machen und begleitet die Kursteilnehmer Schritt für Schritt bei der Entwicklung ihrer ersten Apps. Alle im Kurs zur Verfügung gestellten Audio-Dateien, Bilder und Videos lassen sich auch für die eigenen Projekte nutzen. Regulär kostet der Kurs mit seinen 108 Lektionen 200 Euro. Für die Teilnahme benötigt es einen Rechner mit macOS. Zielgruppe sind gleichermaßen Einsteiger in die App-Entwicklung sowie erfahrene Programmierer, die Swift 4 erlernen wollen. Neben den Grundlagen stehen Themen wie "Audio in Apps einbinden" oder "Userinterface von iOS 11 verstehen" im Programm des Online-Kurses, auch soll man verschiedene Frameworks kennen lernen und fortgeschrittene Programmierkonzepte beherrschen lernen.



➤ Hier geht's zum Udemy Kurs: Swift 4 & iOS 11 für Anfänger - App Entwicklung von A-Z