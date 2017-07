Umstrukturierung: Neue Positionen im Apple Store

Nach und nach werden die existierenden Apple Stores umstrukturiert. Mit dem aktuellen Schritt kommen neue Positionen.

Vergrößern Die Anmeldung bei der Genius Bar wird auf der Apple-Webseite etwas vereinfacht.

Apple baut nicht nur die Apple Stores um oder neu, sondern stellt auch die Teams neu auf. So berichtet Macrumors , es sollen demnächst zwei neue Positionen im Bereich "Retail" eröffnet werden. Lead Planner und Schedule Planner sollen den Store Manager unterstützen und vor allem direkt auf der Verkaufsfläche aktiv tätig sein. Der Lead Planner sollte sich demnach um die tägliche Öffnung des Stores kümmern, Abrechnungen erstellen und Bargeld-Operationen überwachen. Schedule Planner sollten sich um den Veranstaltungskalender der ganzen Woche kümmern, hat doch Apple erst vor kurzem eine neue Abteilung " Today at Apple " aufgemacht, die keine Produkte, sondern Schulungen und Events bietet.

Nach Berichten von Macrumors laufen die internen Bewerbungsgespräche seit einigen Wochen, die Positionen sollen demnächst auch auf der Jobs-Seite von Apple ausgeschrieben werden.

Einschätzung : Mehr Personal oder neue Struktur wird wohl wenig für die Kunden ändern. Die Stores, besonders in den Innenstädten wie in der Rosenstraße in München sind trotz schöner Architektur und imposantes Innen-Desings zu einer Discounter-Zulaufstelle geworden, mit entsprechender Lärmbelastung und Gedränge.