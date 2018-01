Update soll iPhone ausbremsen: Drohungen gegen Blogger

Nicht wenige iPhone-Besitzer waren besorgt, das wichtige Spectre-Sicherheitsupdate könnte ihren Mac und iPhone ausbremsen. Hatte doch Intel vorab von Performance-Einbußen von bis zu 30 Prozent spekuliert! In unseren Tests und bei den meisten Nutzern gab es aber allenfalls wenige Prozent an Leistungseinbußen. Auch Apple versprach nur geringe Performance-Verluste bei Safari.

Über einen extremen Leistungsverlust berichtete dagegen der Nutzer Melvin Mughal , der über einen Leistungseinbruch von bis zu 41 Prozent berichtete. Sein iPhone 6 zeigte bei Messungen mit Geekbench sowohl im Single- als auch Multiprozessor-Benchmark einen extremen Performance-Verlust. Er dokumentierte dies auf seiner Webseite und kontaktierte einen Journalisten von Forbes, der ihn sofort zitierte. Dieser Bericht wurde dann auch von namhaften Seiten wie Forbes , Connect, Notebookcheck und Chip .de (bereits wieder entfernt) wiedergegeben und erreichte wohl viele iPhone-Besitzer.

I’ve run it again like you asked (exact same scenario) after waiting some hours. Numbers still close to each other, overall bumped a bit but still way down from before the patch. pic.twitter.com/lIl7oSkbOa