Updates für Logic Pro X 10.4.2 und Mainstage 3.4

Apple veröffentlicht Updates für seine Musikproduktionsprogramme Logic und Mainstage. Die Änderungen sind nicht so marginal, wie das Punkt-Update suggeriert.

Vergrößern Logic Pro © Apple

Was sich Anwender schon lange wünschen, hat Apple mit dem Update auf Logic Pro X 10.4.2 nun umgesetzt: Die Soundbibliothek lässt sich auf externe Laufwerke verlagern. So schafft man die große Sammlung seltener gebrauchter Dateien auf langsamere Festplatten, während Platz auf den schnelleren SSDs für neue Projekte frei wird. Das Smart Tempo analysiert nun das Tempo von Mehrspuraufnahmen, um ein gemeinsames Metrum zu schaffen. Auch importierte Multi-Track-Stems können die Geschwindigkeit des Songs nun definieren oder ihr folgen. Smart Tempo ist zudem in der Lage, ohne Metronom erstellte MIDI-Aufnahmen zu analysieren.

Die Alchemy-Synthesizer bringen auch einige Neuerungen, so lassen sich die Werte von Parametern etwa nummerisch anpassen. Ein neuer Mixer-Modus erlaubt Channel Strip Fader und Panorama-Kontrollen, die Lautstärke und das Stereobild zu setzen.

Im Noteneditor lassen sich nun Bindebögen setzen, den Notizen zu Spur und Projekt kann man Bilder hinzufügen, um sich so besser an die Details des Settings erinnern zu können.

Wie üblich bringt das Update laut Release Notes auch zahlreiche Verbesserungen der Stabilität und Perfomance.

Auch die Soundbibliothek von Mainstage 3.4 lässt sich auf externe Volumes verlagern. Neu sind etwa Plätze für Textnotizen am Fuß der Channel-Strips. Das Metronom ist nun komplett konfigurierbar, mit eigenen Einstellungen für Takt, Gruppe und Beat. In die Soundlibrary kommen 800 neue Loops und Instrumente aus zahlreichen Genres hinzu, sowie zwei Vintage-Brush-Kits für den Drum Kit Designer. An Plug-ins kommen der neue algorithmische Hall ChromaVerb hinzu, Space Designer, Step FX und Phat FX bekommen einige Verbesserungen. Auch für MainStage 3.4 verspricht Apple bessere Performance und Stabilität .