US-Steuerreform: Apple profitiert weniger als versprochen

Die US-Regierung arbeitet gerade an einer Steuerreform. Apple wird davon sicherlich profitieren, aber wohl weniger als davor noch versprochen.

Steuersenkung: Die Steuerreform des US-Präsidenten schont nicht nur die Kassen der reichsten Privatleute und Unternehmer, während in der Mittelschicht und darunter kaum etwas ankommen dürfte, auch global agierende Konzerne wie Apple sollen mit niedrigeren Steuersätzen dazu verlockt werden, im Ausland verdientes, versteuertes und angelegtes Geld zurück in die USA zu führen. Bisher war für derart repatriierte Finanzen der volle Unternehmenssteuersatz von 35 Prozent fällig, Apple nähme daher für die Ausgabe von Dividenden und den Rückkauf von Aktien niedrig verzinste Anleihen auf, das kam günstiger. Die Regierung hatte einen Steuersatz von um die zehn Prozent für in das Land zurückgeführte Gelder versprochen, im letzten Entwurf der Republikaner für die Steuerreform fällt dieser nun deutlich höher aus, Bloomberg berichtet von 15,5 Prozent, die zu zahlen wären. Immer noch deutlich weniger als bisher, aber vielleicht überlegen Apple und andere Unternehmen es sich nun doch wieder, die Gelder im Ausland zu belassen respektive dort zu investieren.