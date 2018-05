Valves Steam Link im App Store abgewiesen, Geschäftskonflikt als Grund

Die Spiele-Lösung Valve wird jetzt doch nicht im iOS-Store erscheinen, Apple begründet dies mit einem Geschäftskonflikt.

Vergrößern Steam Link gibt es bisher nur für Android, wenn auch das Bildschirmfoto auf ein iPhone verweist.

Die App Steam Link von Valve wäre auf iOS sicher ein Erfolg. Ermöglicht die App doch das unkomplizierte Streamen von Spielen vom PC oder Mac auf ein Mobilgerät oder einen Apple TV. Das Spiel läuft dabei auf einem Desktop, das Mobilgerät wird per WLAN angebunden.

Eigentlich hatte Apple die App bereits am 7. Mai für den App Store freigegeben, am 9. Mai hat die Firma die Freigabe überraschend zurückgezogen. Wie Valve jetzt per Twitter erklärt , nennt Apple einen Geschäftskonflikt als Ursache. Dieser Konflikt wäre dem für die Freigabe verantwortlichen Team bei Apple nicht bewusst gewesen, wir vermuten, hier hat sich wohl noch eine höhere Instanz bei Apple eingemischt. Auch von dem Einwand von Valve, die App gleiche anderen bereits freigegebenen Apps im iOS-Store, ließ sich Apple nicht erweichen. Eine ausführlichere Begründung gibt Apple nicht, vermutlich ist aber die Anbindung an den Shop von Steam die Ursache.

Die auf dem iOS-Gerät oder Apple TV gespielten Games kann der Nutzer nämlich nur über Steam kaufen, nicht über den App Store. Wahrscheinlich sieht hier Apple deshalb Steam als Konkurrent zum iOS Store, in dem Games einer der wichtigsten Umsatzträger sind. Die Android-Version von Steam Link, nicht zu verwechseln mit der Steam App, ist dagegen frei verfügbar. Eigentlich scheint Valve aber iOS zu bevorzugen: So wurden die Screenshots für den Play Store anscheinend mit einem iPhone erstellt, wie der Name des verbundenen Geräts zeigt.