Vier Lehren aus Apples langweiligen, aber brillanten Rekordergebnissen

Die Wette auf das iPhone X zahlt sich aus, Services und andere Produkte kommen gut an, und dann ist da auch noch Oprah.

Vergrößern TIm Cook mit dem milliardsten iPhone © Apple

Es ist so weit gekommen, dass sogar einige meiner Kollegen, die über Apple schreiben, von den Quartalsergebnissen des Unternehmens gelangweilt sind. Zugegeben, dies ist eine gute Art der Langeweile - das beste dritte Quartal der Geschichte, mit einem Gesamtumsatz von 53,3 Milliarden Dollar und einer Wachstumsrate von 17 Prozent. Aber es scheint, als würde Apple fast jedes Quartal dasselbe tun: Wachstum, Milliarden und weitere geht's. Es ist kein Drama, eines der wertvollsten Unternehmen der Welt zu sein, das weiterhin mit enormen Gewinnen und Produktwachstum aufwartet.

Trotzdem will ich das nicht langweilig nennen. Alle drei Monate muss Apple Dinge über sich preisgeben, die es wahrscheinlich lieber geheim halten möchte, und diese Informationen können uns helfen, das Unternehmen und seine Produkte besser zu verstehen, als wir es sonst tun würden. Hier sind die vier interessantesten Dinge, die ich aus Tim Cooks Auftritt bei seiner vierteljährlichen Telefonkonferenz mit Analysten erfahren habe.

Erste Lehre: Die Wette auf das iPhone X hat sich ausgezahlt

Die Veröffentlichung eines Ultra-High-End-iPhone schien ein ziemlich riskantes Spiel mit Apples wichtigstem Produkt zu sein. Es stellte sich die Frage, ob es den Verkauf von preiswerteren iPhones unterdrücken würde und ob Produktionsschwierigkeiten es unmöglich machen würden, die Nachfrage zu befriedigen. Nachdem es in den Handel kam, hieß es zunächst, es würde sich um einen Flop handeln.

So weit gefehlt! Es stellt sich heraus, dass das iPhone X ein uneingeschränkter Hit ist. Apple hat nicht nur so viele iPhones wie noch nie in einem dritten Quartal verkauft, sondern auch, wenn wir uns die iPhone-Umsätze im Durchschnitt über vier Quartale ansehen:

Vergrößern © IDG, Jason Snell

Dies ist ein nützliches Werkzeug, um saisonale Effekte zu nivellieren und somit ein besseres Gefühl für langfristige Trends zu bekommen - die iPhone-Umsätze haben jetzt den großen Gipfel der iPhone 6/6 Plus-Ära noch übertroffen. (Sie erinnern sich an das iPhone 6 und 6 Plus, Produkte, die sich so unglaublich gut verkauften, dass Apple im nächsten Jahr von der Börse bestraft wurde, weil es einfach nicht mit den Verkäufen der vorherigen Generation mithalten konnte.)

Nach dem Verkaufsschub des iPhone 6 war die Behauptung populär, dass wir das "Peak iPhone" gesehen hätten und dass sich die Verkaufskurve entweder flach entwickeln würde oder von dort abwärts gehen würde. Stattdessen, zweieinhalb Jahre später, stehen wir auf einem neuen Höhepunkt.

"Wir fühlen uns großartig wegen des iPhone X", sagte Cook am Dienstag in der Bilanzpressekonferenz. "Wenn man sich das obere Ende unserer Produktlinie zusammen anschaut, und damit meine ich iPhone X, 8 und 8 Plus, dann wachsen sie sehr schön, wie man wahrscheinlich an dem Blick auf den [durchschnittlichen Verkaufspreis] erkennen kann, und wir könnten nicht glücklicher damit sein, wie das gelaufen ist. Es setzt nur Ausrufezeichen, wenn man sich diese Ergebnisse betrachtet."

Cook wies darauf hin, dass das iPhone 8, das iPhone 8 Plus und das iPhone X alle zu den meistverkauften Handys der Welt gehören, so dass dieses Phänomen nicht auf das iPhone X beschränkt ist. Aber während jedes Telefon zum Verkauf des iPhones als Ganzes beiträgt, ist es schwer, nicht auf den durchschnittlichen Verkaufspreis eines iPhones zu schauen - 724 Dollar im Vergleich zu 606 Dollar im Vorjahresquartal - und die Macht des iPhone X zu sehen, die das iPhone in neue Höhen treibt.

Zweite Lehre: Der Aufstieg der neuen Kategorien

Noch nie war klarer, dass ein großer Wachstumstreiber von Apple heute in zwei Kategorien zu finden ist, die bei der Analyse des Geschäfts bisher weitgehend ignoriert wurden: Services und "andere Produkte". Services, eine Kategorie, die den App Store, Apple Music, AppleCare und Cloud Services umfasst, erzielte mit 9,5 Milliarden Dollar einen Rekordumsatz, doppelt so viel wie vor dreieinhalb Jahren.

Vergrößern © IDG, Jason Snell

Da kommt aber noch mehr. Apple wird irgendwann einen Videodienst starten , und Cook hat das bestätigt. "Wie Sie wissen, haben wir letztes Jahr zwei hochangesehene TV-Manager eingestellt und sie haben an einem Projekt gearbeitet, bei dem wir noch nicht wirklich bereit sind, alle Details zu nennen, aber ich könnte nicht aufgeregter sein, über das, was dort vor sich geht", sagte er. Cook zitierte auch den Trend weg vom TV-Kabel und das Wachstum der Videodienste, die Apple durch den Verkauf von Apple TV und von Videoabonnements über den App Store sehen kann.

Dann gibt es diesen Satz, von dem ich nie gedacht hätte, dass ich ihn von einem Apple-CEO bei einer Telefonkonferenz mit Finanzanalysten hören würde: "Wir sind sehr aufgeregt, mit Oprah zu arbeiten."

Nicht zu vergessen: Die Kategorie "Andere Produkte" wuchs im siebten Quartal in Folge auf nunmehr einen Umsatz von 3,7 Milliarden US-Dollar. In dieser Kategorie sind Apples Wearables wie Apple Watch, AirPods und Beats Kopfhörer inkludiert, und Cook sagte, dass diese im Jahresvergleich um 60 Prozent zugelegt haben und in den letzten vier Quartalen einen Umsatz von mehr als 10 Milliarden US-Dollar erwirtschafteten. Der Homepod steckt auch in dieser Kategorie, aber Apple hat keine Homepod-Verkaufszahlen genannt, was viel darüber sagt, wie gut das Produkt funktioniert.

Dritte Lehre: Top-Diplomat der Technologie

Tim Cook wurde kürzlich von der New York Times als "Top Diplomat der Technologieszene" bezeichnet, und dieser diplomatische Hauch war am Dienstag zu spüren. Auf die Frage nach möglichen Handelskriegen zwischen den USA und China hat Cook den potenziellen Schaden für Apple heruntergespielt.

"Unsere Ansicht über Zölle ist, dass sie sich als Steuer auf den Verbraucher auswirken und zu einem geringeren Wirtschaftswachstum führen", sagte er. "Das kann manchmal ein erhebliches Risiko unbeabsichtigter Konsequenzen mit sich bringen. Allerdings sind die Handelsbeziehungen und Abkommen, die die USA mit anderen großen Volkswirtschaften haben, sehr komplex, und es ist klar, dass einige von ihnen modernisiert werden müssen. Aber wir denken, dass in der überwiegenden Mehrheit der Situationen Zölle nicht der Ansatz dafür sind. Und so fördern wir irgendwie den Dialog und mühen uns weiter."

Es überrascht nicht, dass Cook - der immer eine große Begeisterung über das Wachstum von Apple in China geäußert hat - glaubt, dass die beiden Länder die Dinge in Ordnung bringen würden, denn das sei beste Ergebnis für alle Beteiligten.

"Wir sind wie immer optimistisch, dass sich das klären wird", sagte er. "Es gibt unausweichliche Gemeinsamkeiten der USA und China, die als Magnet dienen, um beide Länder zusammenzubringen. Jedes Land kann nur gedeihen, wenn das andere es tut, und natürlich braucht die Welt sowohl die USA als auch China, damit es der Welt gut geht. Ich bin optimistisch, dass die Länder das durchstehen werden, und wir hoffen, dass sich ruhige Köpfe durchsetzen."

Vierte Lehre: Apples Ökosystemstrategie

Der Preis für die Analystin des Quartals geht an Laura Martin von Needham, die einen schnippischen Kommentar über eine ausweichende Antwort von Cook auf eine ihrer Fragen lieferte: "Ich werde Ihre Produkt-Roadmap beobachten und in der Lage sein, die Antwort zu erkennen", sagte sie - und bestand darauf, dass Cook einige Details einer ihrer anderen Frage klärt. Es war ein in diesen Konferenzen seltener Moment des Insistierens, und Laura Martins Frage war eine gute.

Kurz gesagt, Martin wollte, dass Cook eine Wette mit einigen ihrer Kollegen abschließt, bei der es darum geht, ob Produkte wie AirPods und die Apple Watch "eine Startrampe auf dem Weg ins Apple-Ökosystem" sind, oder ob der einzige Weg dort hinein über das iPhone führt.

Cook's Antwort - nachdem Laura Martin ihre Unzufriedenheit mit seiner ursprünglichen Antwort zum Ausdruck gebracht hatte - wird keine Wetten klären, aber sie war ziemlich interessant. "Aus der Kommunikation mit den Benutzern geht hervor, dass einige von ihnen wegen der Apple Watch vom iPhone angezogen wurden, und so führte sie die Apple Watch zum iPhone", sagte er. "Das Gegenteil davon ist auch wahr, dass jemand das iPhone bekommen hat und dann entschieden hat, weißt du, ich will wirklich etwas, um die Dinge zu tun, die die Uhr so gut macht. Und so ist es nicht immer ein linearer Weg. Ich sehe diese Dinge als etwas flüssig an, für jeden Benutzer ist es anders."

Mit anderen Worten: ja und ja. Aber wenn Sie eine Firma sind, die die Art von Quartalen bilanziert wie Apple hat, scheint wahrscheinlich alles im grünen Bereich zu sein und jeder Daumen zeigt nach oben.