Vodafone bringt Apple Watch Series 3 LTE

Bisher gibt es die Apple Watch mit Mobilfunkanbindung nur bei der Telekom. Jetzt will Vodafone nachziehen.

Vergrößern Apple Watch 3 mit LTE.

Damit wäre Vodafone in Deutschland neben der Telekom der zweite Anbieter, der die Apple Watch Series 3 LTE mit Mobilfunkanbindung unabhängig vom iPhone anbietet. Dies berichtet der iPhone-Blog iPhone-Ticker.de . Tatsächlich findet sich im Überblick der Anbieter zur Apple Watch Series 3 mit Mobilfunk bei Apple schon der Hinweis auf Vodafone, bei Vodafone selbst findet sich dagegen noch nichts zum neuen Produkt .

Allerdings hatte Vodafone schon Anfang des Jahres angekündigt, eine entsprechende eSIM (digitale SIM-Karte) im Sommer zur Verfügung zu stellen. iPhone-Ticker will nun vom Mobilfunkanbieter erfahren haben, dass Mitte Juni, also schon in den nächsten Tagen oder Wochen, mit der LTE-Apple Watch zu rechnen ist.

Die ersten Berichte zu den neuen Tarifen bei Vodafone erschienen bereits Anfang März, damals hatten die Verantwortlichen etwas verschwommen "Sommer 2018" als möglichen Start genannt.