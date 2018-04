Vorsicht bei iPad-Angeboten von Mediamarkt

Das iPad der sechsten Generation trudelt langsam bei den ersten Bestellern ein, wer Schnäppchen machen will, sucht wohl noch nach iPad 5.

Vergrößern iPad 2018 © Apple

Die Suche nach dem Vorgänger des iPad der sechsten Generation, das Apple erst letzte Woche angekündigt hat, kann sich durchaus lohnen: Der Preis der Vorgänger-Modells fällt auf dem Markt um einige Dutzend Euro. Da Apple bei den aktuellen iPads wie auch bei Macbooks keine Generationen in den Namen ausschreibt, wie das bei den iPhones der Fall ist, kann es zu den unangenehmen Überraschungen kommen. So vertreibt aktuell Mediamarkt mehrere iPad-Modelle. Ein Angebot lautet beispielsweise: " Apple iPad Wi-Fi 128 GB für 439 Euro ". Der Preis ist eigentlich identisch mit dem von der Apple-Seite für das aktuelle iPad mit 128 GB , doch der aufmerksame Nutzer findet auf der Mediamarkt-Seite sofort einen Haken: Das Angebot ist für das iPad 2017, mit dem A9-Prozessor. Hier lohnt sich der Kauf überhaupt nicht, denn bei Apple kann man für den gleichen Preis gleich das neuere Modell mit dem besseren Prozessor haben. Auch das nächste Angebot für das Cellular-Modell mit 128 GB Speicher für 589 Euro bezieht sich bei Mediamarkt auf das Vorgänger-iPad, dabei kann der Nutzer bei Apple mit dem neueren Modell zwanzig Euro sparen! Mediamarkt führt übrigens das neue iPad (2018) in seiner Angebotsliste, das Modell ist gleich wie der Vorgänger bepreist, ist jedoch erst in drei Wochen zu haben.

Unser Tipp deswegen: Bei besonders günstigen iPad-Angeboten, die sicherlich in den nächsten Tagen erscheinen werden, sollen Sie gleich einen Blick auf den Prozessor werfen: A9 bedeutet – hier handelt es sich um das iPad 2017. A10 dagegen – um das aktuelle Modell. Für die Vorgänger-Modelle des iPad haben wir doch noch Angebote gefunden, die ein bisschen besser ausfallen als bei Mediamarkt, zum Beispiel bei Amazon iPad 2017 128 GB für rund 400 Euro , oder als Sonntagskracher bei Mobilcom Debitel für 380 Euro , für das kleinere Modell mit 32 GB Speicher will Anbieter gar nur 320 Euro .