Walicase: Mousepad und Qi-Ladematte in einem

Schon mal das iPhone neben dem Rechner bewegt und sich gewundert, dass sich der Zeiger auf dem Bildschirm nicht bewegt? Mit dem Mousepad von Walicase könnte das öfter passieren, denn die Unterlage lädt auch drahtlos nach dem Qi-Standard.

Vergrößern Walicase – eine Ladematte und Mousepad in einem © Walicase

Über sieben Monate ist es her, dass Apple seine Ladematte AirPower vorstellte – im Handel ist sie immer noch nicht. Allmählich denken sich immer mehr Nutzer von iPhone (ab 8), Apple Watch und AirPods, dass sich der Hersteller das jetzt an sich komplett sparen kann, es gibt ausreichend Alternativen für das drahtlose Laden.

Eine weitere bietet nun die Shenzen Icase Leather Products Company mit ihrer Marke Walicase an: Ein Maus-Pad, das gleichzeitig als Matte für induktives Laden nach dem Qi-Standard dient. Gefertigt ist die schicke Unterlage in Leder und Filz, rutschsicher und wasserfest soll sie sein und in zwei Farben erhältlich.

Der Hersteller nennt bisher keine Preise und keine Verfügbarkeit, die Website werde man aber in Kürze mit den Produkten aktualisieren. Neben den beiden Standardmodellen sollen die Kunden dann auch weitere Konfigurationsmöglichkeiten haben. Beim Obermaterial besteht die Wahl zwischen Leder oder Polyurethan, das Untermaterial ist entweder Filz oder Polyurethan. An Farben stehen schwarz, braun rot und weitere zur Verfügung, auch bei den Formen (rund, eckig, oval, …) und Größen bestehen zahlreiche Optionen, der Preis hängt dann jeweils von der gewählten Konfiguration ab.



Vermutlich wird die Matte aber nicht mehrere Geräte wie iPhone, Apple Watch oder Ladeschachtel für die AirPods gleichzeitig laden können, dieses Versprechen gibt bekanntlich Apple mit seiner AirPower, hat dies aber immer noch nicht eingelöst. Für das Walicase wäre das natürlich auch eine Option, es fehlt aber auf alle Fälle an der drahtlos aufladbaren Magic Mouse. Das größte Problem des Walicase könnte indes aber wieder sein, dass man zum iPhone greift, wenn man auf dem Bildschirm des Mac etwas bewegen möchte…