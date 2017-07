Wallpaper in 5K-Auflösung von Mac-OS X Cheetah bis High Sierra

Sehnsucht nach dem schlichten und etwas verspielten Bildschirmhintergrund von Mac-OS X 10.0? Gibt es nun auch in voller Auflösung.

Vergrößern Nur Puma bekam kein neues Bild und übernahm das von Cheetah

Manche können die Berge hinter ihrem Schreibtisch schon bald nicht mehr sehen. Auf Yosemite folgte El Capitan, dann Sierra und nun steht High Sierra an. Für jedes Mac-Betriebssystem liefert Apple ein neues Bildschirmhintergrundbild aus, das der Rechner in seinen Werkseinstellungen anzeigt, seit 2014 eben ein Berg nach dem anderen. Das sind zwar jeweils eindrucksvolle Bilder, aber vielleicht zieht es den ein oder anderen an den Surfstrand von Mavericks zurück? Oder in die Galaxien von Lion und Mountain Lion? Oder sogar in die Urzeit von Mac-OS X, als ein blaue Schleier den neuen Aqua-Look des Systems begleiteten.

Problem dabei: Man mag zwar über die Jahre (mittlerweile 16...) die Hintergrundbilder gesammelt und von Mac zu Mac umgezogen haben, was aber auf dem iMac Bondi Blue einst berauschend aussah, ist mit seinen 800 mal 600 Pixeln auf dem Display des 5K-iMac nur noch verschwommen zu sehen.

Der Blog 512Pixels schafft nun aber Abhilfe und präsentiert alle bisher 14 Hintergrundbilder der Mac-Betriebssysteme seit dem Umstieg auf Mac-OS X in 5K-Auflösung zum Download. Wir wünschen viel Spaß auf der Reise rückwärts durch die Zeit.