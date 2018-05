Was wünschen Sie sich von iOS 12?

Bis zur WWDC 2018 bleibt nicht mehr viel Zeit, wir wollen nun abgleichen, ob Apple und Sie, werte Leser, in die gleiche Richtung denken.

Vergrößern WWDC 2018 © Apple

In genau einer Woche startet die WWDC, die weltweite Entwicklerkonferenz bei Apple. Craig Federighi und Co. werden die neuesten Funktionen von iOS und macOS präsentieren. Doch ob diese Funktionen angenommen werden, bleibt eine andere Frage. Apple hat trotz der verbreiteten Meinung nicht nur Glanzleistungen geliefert, siehe beispielsweise Game Center, Ping, das totgeborene soziale Netzwerk, Zeitungskiosk, die angebliche Rettung für Magazine und Zeitungen. Der aktuellste Sterbe-Kandidat ist momentan der Mac Pro – mit dem modularen Nachfolger will Apple besser an die Bedürfnisse der Pro-Nutzer eingehen.

Kurz um, ob eine neue Funktion oder ein neues Produkt von Apple ein Erfolg bleibt, wird glücklicherweise nicht in Cupertino entschieden, sondern an der Kasse in den unzähligen Apple Stores dieser Welt oder vor den großen und kleinen Bildschirmen mit dem Apfel auf der Rückseite. Daher wollen wir von Ihnen wissen, was Sie sich von iOS 12 am sehnlichsten wünschen.

Zur Auswahl haben wir nur vier Grund-Optionen, Ihre eigenen Vorschläge können Sie jedoch per Disqus oder Facebook zum Ausdruck bringen. Die Umfrage läuft bis 23:55 Uhr am Mittwoch, den 30. Mai, am nächsten Werktag werden wir die Ergebnisse präsentieren. Hier geht es zu der Umfrage: