watchOS 4.1 gibt Aussicht auf Apple Music

Langsam aber sicher tritt watchOS 4.1 in die finale Testphase ein, die registrierten Entwickler haben bereits eine Golden-Master-Version erhalten.

Vergrößern Apple Watch Series 3 © Apple

Offenbar arbeitet Apple mit dem Nachdruck daran, die nächsten größeren Versionen von watchOS, iOS und macOS zu veröffentlichen. So sind bereits die Release Notes zum Golden Master von watchOS 4.1 aufgetaucht. Der Golden Master ist für gewöhnlich die letzte Test-Version vor der allgemeinen Veröffentlichung, was darauf hinweist, dass watchOS 4.1 bereits nächste Woche kommen kann. In den Veröffentlichungsnotizen gibt der Entwickler an, folgende Funktion entweder neu gebracht zu haben oder zumindest zu berichtigen:

Apple Music kommt nun endlich auf die Apple Watch Series 3 (LTE), diese Option wurde auf der Keynote im September explizit beworben, mit dem Startschuss "nächsten Monat". Damit wäre der Oktober gemeint, um diese Frist noch einzuhalten, muss Apple das watchOS 4.1 spätestens am 31. Oktober veröffentlichen.

Auch eine neue App wird der Apple Watch mit der LTE-Option vorbehalten: Die Radio-App bündelt alle Radio-Stationen sowie die regelmäßigen Beats1-Sendungen.

Auch Siri wird in Sachen Musik auf Vordermann gebracht, nach Angaben von Apple kann der smarte Assistent auf der Watch die gleichen Fragen beantworten, wie es schon auf dem iPhone der Fall ist.

Mit der neuen Version kann nun die Watch auch die Daten der Fitness-Geräte synchronisieren, sobald die Hersteller GymKit unterstützen.

Eine kontrovers diskutierte Funktion kehrt wieder zurück: Vom Kontrollzentrum aus kann man eine aktive WLAN-Verbindung ausschalten. Dies steht jedoch nur der LTE-Variante der Watch zur Verfügung. Mit iOS 11 und watchOS 4 hat Apple die Verwaltung aller Verbindungen im Kontrollzentrum etwas geändert: So waren bei der ausgeschalteten Anzeige keine neuen Verbindungen möglich, die bekannten Netze waren jedoch nach wie vor aktiviert. Dies führte zu Diskussionen und Frage, so zieht wohl Apple seine Entscheidung zurück, aber eben nur für ein Modell.

Die restlichen Beiträge in den Release Notes behandeln größtenteils Fehler, die nun berichtigt werden. So konnten manche Uhren der ersten Generation mit watchOS 4 nicht laden, dies ist nun behoben.