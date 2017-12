Wegen iPhone X: Apple schafft 500 neue Jobs in Texas

Apple lässt Texas aufblühen. Zumindest einen dort ansässigen Hersteller, der Technik für die Face ID liefert.

Arbeiter bei Finisar © Apple

Apple verteilt aus seinem mit einer Milliarde US-Dollar gefüllten Fördertopf für Zulieferer und ihre Produktionsanlagen 390 Millionen US-Dollar an den Hersteller von optischen Komponenten für die Face ID Finisar in Texas. Der Hersteller kann damit sein steiles Wachstum finanzieren und vor allem deutlich mehr Geld in Forschung und Entwicklung stecken. Finisar hat sich auf VCSEL spezialisiert, das steht für Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser oder Oberflächenemitter. Diese Art von Laserdioden strahlt ihr Licht senkrecht zur Ebene des Halbleiters aus, bei anderen Chips tritt das kohärente Licht aus den Flanken der Bauteile aus. Die VCSEL erlangen Effizienzvorteile, die Apple in der True-Depth-Technologie nutzt – für die FaceID, Animojis und den Portraitmodus der Frontkamera des iPhone X. Mit diesem ist die Nachfrage nach der Technik stark angestiegen, laut Businesswire hat Apple im vierten Quartal 2017 zehnmal so viele VCSEL gekauft, als zuvor weltweit in einem Dreimonatszeitraum produziert wurden. Auch in den AirPods kommt die Technik zum Einsatz. True-Depth-Systeme könnten 2018 auch für weitere iPhone-Modelle relevant sein, Apple plant angeblich, den Nachfolger des iPhone SE damit auszurüsten und auch ein größeres iPhone XL dem iPhone X nebenan zu stellen. Mit dem Zuschuss an Finisar hilft Apple also vor allem sich selbst - schafft aber auch rund 500 neue Arbeitsplätze in der Stadt Sherman im nördlichen Texas. Die wieder belebte Fabrik mit ihren 6,5 Hektar Fläche wird laut Apple ab der zweiten Jahreshälfte 201 8 produzieren.