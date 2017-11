Weihnachten: Andere Rückgabefristen im Apple Store

Für das Weihnachtssaison hat Apple die Rahmenbedingungen für die seine Stores angepasst.

Vergrößern Rückgabefristen im Apple Store © Fotolia/k2photostudio

Wer im Apple Store einkauft, der weiß, dass man bis zu vierzehn Tagen nach dem Kauf die Ware bei Apple zurückgeben kann. Dies gilt auch für Software, allerdings muss deren Packung ungeöffnet bleiben. Für die Weihnachtstage und in diesem Zeitraum gekaufte Geschenke hat Apple jedoch die Rückgabefristen etwas verlängert. Produkte aus dem Apple Online Store, die zwischen dem 15. November und 25. Dezember ausgeliefert werden, können noch bis zum 8. Januar zurückgegeben werden . Nicht wenige iPhone-X-Lieferungen werden in diesem Zeitraum anfallen, die Nutzer, deren iPhones in den nächsten Tagen ausgeliefert werden, haben so rund anderthalb Monate Zeit, das Gerät zurückzugeben.

Die Kulanz-Zeit endet am 25. Dezember, alle Käufe im Apple Online Store nach diesem Datum unterliegen den gewöhnlichen Rückgabefristen.