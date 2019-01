Weihnachtsgeschäft: Apple senkt Umsatzprognose

Das Weihnachtsgeschäft 2018 lief für Apple schlechter als erwartet. Das Unternehmen senkt seine Umsatzprognose.

Vergrößern Apples iPhone verkauft sich in China schlechter als erwartet. © Apple

Apple hat in dieser Woche seine Umsatzprognose für das vierte Quartal 2018 nach unten korrigiert. In einem Brief an Investoren senkte Apple-CEO die Umsatzprognose für das Weihnachtsgeschäft 2018 von den erwarteten 89 bis 93 Milliarden US-Dollar auf 84 Milliarden US-Dollar. Als Erklärung führt Cook dabei die geringen iPhone-Verkäufe in China an. Die allgemeine wirtschaftliche Abschwächung in China sei von Apple unterschätzt worden, so Cook. In einigen weiteren Schwellenländern seien die iPhone-Verkaufszahlen ebenfalls hinter den Erwartungen zurückgeblieben, erklärt Apple in dem Brief weiter. Konkrete Länder nennt der Konzern dabei jedoch nicht.

Die die Absenkung der Umsatzprognose fiel die Apple-Aktie im nachbörslichen Handel zeitweise um rund sieben Prozent. Waren Unternehmensanteile am 2. Januar noch 139 US-Dollar wert, fiel der Kurs heute nach Veröffentlichung des Apple-Briefes auf rund 128 US-Dollar. Ob Apples Prognosen tatsächlich zutreffen, erfahren Anleger voraussichtlich am 29. Januar 2018. Dann will Apple ausführliche Zahlen zum Weihnachtsgeschäft 2018 veröffentlichen.