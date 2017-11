Welcher Beatles-Song den berühmten Mac-Startsound inspirierte

Kaum ein Technologie-Sound wurde berühmter als der legendäre Start-Sound "Gong" des Macs bis macOS Sierra.

Seit rund einem Jahr werden die neueren Macbook Pro ohne das leuchtende Apfel-Logo und ohne den Start-Sound "Gong" ausgeliefert. Manche unserer Leser fanden das sehr schade und sahen sofort Apples Untergang ob solches Bruches mit den Traditionen. Denn der "Gong" begleitete die Mac-User seit gefühlter Ewigkeit, tatsächlich kam der Sound bereits in den Achtzigern auf die Macintosh-Rechner und hat dort rund dreißig Jahre überlebt. Der "Gong" hat sich quer durch die Pop-Kultur in den USA eingebrannt, denn er taucht bei den Simpsons, in "Wall-E" und in "Sex and the City" auf. Anders jedoch als bei den berühmten Pop-Song kennt fast niemand den Autoren des legendären Sounds.

Der Erschaffer von "Gong" heißt Jim Reekes, der Mann wurde bereits 1988 von Apple eingestellt. Ursprünglich hatte er Musik studiert, um aber ein sicheres Einkommen zu haben, hatte er noch selbstständig das Programmieren gelernt, was zu Einstellung bei Apple führte. Reekes nahm bei Apple eine Position als Sound-Ingenieur ein. Damals stritten sich Steve Jobs und seine Anwälte mit Apple Corps., der Plattenfirma der Beatles. Apple Corps. verlangte, dass selbst im Quellcode des Macs keine musikalischen Hinweise auftauchen. Als eine Mittelfinger-Geste haben Reekes und seine Team-Mitglieder in das Betriebssystem den Sound namens "sosumi" geschmuggelt. Was nach einem kryptischen japanischen Begriff klingt, ist eigentlich eine Lautmalerei der Aufforderung "So sue me" – "Verklag mich doch". Apples Corps.' Anwälte haben die Geste nicht verstanden und in einem endgültigen Vergleich durchgewunken, so findet sich der Sound bis heute in den Systemeinstellungen des Mac.

Als seine nächste große Aufgabe sah Reekes einen neuen Startton. Der bisherige Sound bis zu Macintosh II war einfach scheußlich und nervte Nutzer und Entwickler. Reekes führt auf: "Der Startton auf dem Mac II war absichtlich so nervtötend gemacht. Die Nutzer hörten ihn dazu in der Situation, in der sie aber schon zusätzlich gestresst waren – wahrscheinlich war ihr Mac gerade eben abgestürzt und sie hatten die Arbeit mehrerer Stunden verloren." Reekes hatte mehrere Wochen darüber nachgedacht, wie der Ton klingen sollte, damit er zumindest nicht stört. So kam ihm die Idee mit dem Gong-Sound als Zeichen für etwas Neues. Aber wie genau sollte dieser Gong klingen? Moll-Töne wollte Reekes nicht verwenden, diese würden zu traurig klingen, Dur-Töne haben sich als etwas übertrieben optimistisch herausgestellt. So probierte Reekes unterschiedliche Naturtonreihen, eine davon lieferte die Grundlage zu dem Gong-Startton des Macs. Die Vorlage für die Inspiration lieferten nach Angaben des Apple-Ingenieurs unterschiedliche Werke der klassischen und Pop-Musik. Insbesondere ein Song hat die entscheidende Idee geliefert und der war ausgerechnet von Beatles: "A Day in the Life" endet mit einer Orchesterkakofonie, diese schließt zu einer Naturtonreihe auf.

Diese direkte Referenz zu Beatles blieb rund dreißig Jahre unerkannt und ohne rechtlichen Folgen für Apple, bis die Entwickler sie vor knapp einem Jahr wieder deaktiviert hatten. Wer möchte, konnte auch ein neueres Macbook mit dem Gong-Sound starten. Dazu ist der Terminal-Befehl notwendig:

sudo nvram BootAudio=%01

Abschalten lässt sich der Ton mit dem ähnlichen Befehl:

sudo nvram BootAudio=%00

