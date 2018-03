„Welcome Home“: Doku zum Homepod-Video

Ein Video zur Produktion des neuen Homepod-Videos von Spike Jonze zeigt Hintergründe und aufwendige Produktion.

Vergrößern Das Werbevideo zum neuen HomePod hat viel Aufsehen erregt. © Apple

Der neue HomePod-Spot „Coming Home“ mit der Tänzerin FKA twigs ist sicher einer der eindrucksvollsten Werbefilme der letzten Jahre. In einer kleinen exklusiven Dokumentation liefert das US-Magazin Adweek einen Einblick in die Produktion und die Hintergründe. So nutzte der bekannte Regisseur Spike Jonze (Oscar für das Drehbuch zu "Her") überraschend wenig CGI-Effekte und setzte vor allem auf Choreographie von Ryan Heffington und Theo Lowe und eine hervorragende Darstellerin. Sehenswert ist übrigens eine Szene mit Spike Jonze, in der der Regisseur eine Stelle selbst vortanzt – mit Bürostuhl.