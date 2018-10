Der Künstler David Hockney hat zu Ehren von Queen Elisabeth II. ein Fenster in der Westminster Abbey komplett am iPad entworfen.

Vergrößern Westminster Abbey: Neuestes Fenster wurde komplett am iPad entworfen © Westminster Abbey

Die Westminster-Abbey-Kirche in London bietet viele tolle Glas-Bilder. Teilweise sind diese tief mit der Geschichte Englands verwurzelt. So finden sich auf den Glasmalereien beispielsweise Darstellungen von Sir Walter Raleigh oder Elisabeth I. Der Guardian hat aber nun über ein recht modernes Bild berichtet, das jüngst enthüllte Fenster-Bild zeigt ein farbenfrohes Buntglasfenster, dass von der Pop-Art-Ikone David Hockney geschaffen wurde. Neben dem modernen Touch gibt es zu dem Werk jedoch eine weitere Besonderheit – es wurde komplett auf dem iPad entworfen.

Das Fenster zeigt blühende Weißdornbäume, die in leuchtendem Blau, Rot, Orange und in Gelb in Szene gesetzt werden. Das Fenster wurde zu Ehren der langen Herrschaft von Elisabeth II. erstellt. Laut einer Erklärung der Westminster Abbey spiegelt es „die Königin als Bäuerin und ihre weit verbreitete Freude und Sehnsucht nach dem Land wider“.

Hockney wurde dabei für den Auftrag ausgewählt, weil er „einer der einflussreichsten Künstler während der Herrschaft der Königin“ ist, so die Abtei. Er gehört zu den wenigen Menschen, die sowohl einen Verdienstorden „Order of Merit“ als auch einen „Companion of Honor“ erhalten haben, beides angesehene Auszeichnungen, die von der Königsfamilie ins Leben gerufen wurden.

Als John Hall, der Dekan der Westminster Abbey, Hockney bat „Queen's Window“ zu entwerfen, begann der Künstler mit der Arbeit an seinem iPad, das in den letzten Jahren zu einem seiner absoluten Lieblingswerkzeuge geworden ist. Hockney ist bekannt dafür, dass er mit neuen Techniken experimentiert. Hockney hatte das iPad bereits 2010 als „grandioses Medium“ bezeichnet. Für das Fenster arbeitete Hockney mit den Buntglas-Experten der Barley Studios in Nordengland zusammen.