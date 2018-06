"Westworld": HBO-Serienwelt als Simulationsspiel für iOS und Android

Sich auf jede erdenkliche Weise und ohne Reue vergnügen, das soll die künstliche Welt von ”Westworld” bieten. Jetzt auch als mobiles Game.

Vergrößern Westworld

”Westworld” geht ursprünglich auf einen Roman von Michael Crichton (”Jurassic Park”) zurück und wurde 1973 mit Yul Brunner in der Hauptrolle als dystopischer Science-Fiction-Western in den Kinos verfilmt. Seit 2016 gibt es diese bitterböse Simulation mit nur vordergründig für alle menschlichen Bedürfnissen willfährigen Androiden auch als TV-Serie (HBO, hierzulande Sky, derzeit läuft die zweite Staffel). Auch hier sind bekannte und hervorragende Schauspieler wie Ed Harris oder Thandie Newton mit an Bord. In dem futuristischen Vergnügungspark, der Westworld, entwickeln die menschenähnlichen Roboter (Androiden, hier Hosts genannt) ein eigenes Bewusstsein und rebellieren gegen die Ausbeutung und Ausnutzung durch menschliche Touristen.

Diese Erzählung ist nun auch als Spiel für Android und iOS erschienen. In der Simulation soll man ”Gott spielen” und für blutige Sonnenaufgänge wie für romantische Sonnenuntergänge sorgen, Gäste und Hosts zusammenbringen und ihre wildesten Träume erfüllen. So die Spielerbeschreibung des Entwicklers . Dazu baut und optimiert man Orte, sammelt und verbessert mehr als 170 KI-Hosts, indem man Requisiten bis hin zu den Träumen anpasst und erfüllt natürlich möglichst alle Wünsche der gut zahlenden Touristen. Die aus der Serie vertrauten Charakteren wie etwa Bernard, Dr. Ford, Maeve, Dolores und viele mehr sind ebenfalls dabei.

Westworld für iOS gibt es im App Store , der Download ist kostenlos, es gibt aber die Möglichkeit, per In-App-Kauf hilfreiche Pakete ab 99 Cent freizuschalten. Voraussetzung ist mindestens iOS 9.0 Apple iPhone 5S. Vergleichbares gilt für die Android-Version im Play Store , wo mindestens Android 4.4 erforderlich ist. Die USK-Freigabe erfolgt ab zwölf Jahren, sodass mit allzu brutalen oder expliziten Szenen nicht zu rechnen ist, wie man sie von der Serie eigentlich kennt.