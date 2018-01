Whatsapp können Sie ab sofort mit Apple Carplay verwenden und damit Whatsapp-Nachrichten via Siri direkt vom Auto aus verschicken. Ein Riesenfortschritt für Carplay.

Vergrößern Whatsapp ist für Carplay verfügbar © https://www.iculture.nl/nieuws/whatsapp-carplay-ondersteuning/

Apple Carplay gewinnt eine wichtige und beliebte App hinzu: Der Messenger-Dienst Whatsapp unterstützt in der am 28. Januar 2018 erschienenen Version 2.18.20 Carplay. Das berichtet die niederländische Webseite iCulture, außerdem erscheint das Whatsapp-Icon im Einstellungsmenü von Carplay auf unserem iPhone 8. Sie können jetzt also Whatsapp-Nachrichten direkt in Carplay empfangen. Die eingetroffenen Nachrichten liest Ihnen Siri vor.

Außerdem können Sie auch Whatsapp-Nachrichten von Carplay aus an den gewünschten Kontakt verschicken. Ihren Text sprechen Sie mit Siri auf – dazu drücken Sie die Lenkradtaste zum Starten der Freisprechanlage etwas länger und sagen Siri, dass Sie eine Whatsapp an den Kontakt XY verschicken wollen. Danach sprechen Sie Ihren Text. Siri liest Ihre Nachricht noch einmal vor, damit Sie diese gegebenenfalls noch korrigieren können. Dann schicken Sie die Whatsapp ab.

Wenn neue Whatsapp-Nachrichten eintreffen, zeigt Carplay das an der weißen Ziffer in dem roten Kreis rechts oben im Whatsapp-Icon an. Carplay blendet einen kurzen Hinweis am oberen Bildschirmrand ein.

Laut iCulture erscheint das Whatsapp-Icon automatisch auf dem Carplay-Bildschirm im Fahrzeug, sobald Sie Ihr iPhone mit Whatsapp 2.18.20 anschließen. Bei BMW erfolgt die Verbindung zwischen iPhone und Fahrzeug wireless, bei allen anderen Herstellern über das Lightning-Kabel.

Vergrößern Der rechte Screenshot zeigt das Whatsapp-Icon im Einstellungsmenü von Carplay auf unserem iPhone 8. Der linke Screenshot zeigt das Auswahlmenü für das jeweilige Auto.

Es könnte aber sein, dass Ihnen das Whatsapp-Icon nicht sofort auffällt, weil es erst auf der zweiten Bildschirmseite von Carplay angeordnet wird. So war es auf unserem iPhone heute der Fall. Sie sollten also, nachdem Sie Whatsapp auf Version 2.18.20 aktualisiert und Ihr iPhone mit dem Wagen verbunden haben, in Carplay auf die zweite Seite scrollen, um sich zu vergewissern, dass Whatsapp auch tatsächlich zur Verfügung steht. Dann können Sie gegebenenfalls das Whatsapp-Icon auf die erste Bildschirmseite von Carplay legen. Die Icons auf dem Starbildschirm von Carplay können Sie ganz bequem in der Carplay-App auf dem iPhone nach Belieben anordnen. Dazu gehen Sie auf dem iPhone in „Einstellungen, Allgemein, Carplay“ und wählen Ihr Auto-Profil aus. Danach drücken Sie auf das Whatsapp-Icon um es zu verschieben.



Der Whatsapp-Support wäre ein Riesenfortschritt für Apples Automotive-Schnittstelle. Denn Carplay lässt sich zwar gut bedienen und sieht auch schick aus. Doch die Anzahl der für Carplay zur Verfügung stehenden Apps ist überschaubar. So konnten Carplay-Nutzer für den Nachrichtenversand bisher nur iMessage und SMS verwenden und damit eintreffende Nachrichten lesen und per Siri Nachrichten auch aufsprechen und verschicken. Doch Facebook Messenger und Skype – sowie bisher eben auch Whatsapp – unterstützt Carplay nicht. Auch bei den Navigations-Apps sieht es bei Carplay mau aus: Nur Apple Karten steht dem Fahrer für die Navigation zur Verfügung.

Übrigens: Whatsapp spricht im Changelog zur Version 2.18.20 nur von Fehlerkorrekturen und erwähnt den Carplay-Support nicht.

