Wir verlosen zwei iPhone-X-Hüllen

Wer eine neue oder andere Hülle für sein iPhone X(S) braucht, kann heute bei uns sein Glück versuchen. Wir verlosen zwei hübsche Stücke.

Wie Sie sicherlich gemerkt haben, haben wir im letzten Jahr eine Reihe an iPhone-X-Hüllen getestet. Die Ergebnisse können Sie in unserem Sammelartikel nachlesen. Nun ist das iPhone XS Max auf dem Markt, auch für diese Generation wollen wir in der Zukunft Zubehör vorstellen. Unsere Schubladen und Schränke sind leider nicht unendlich groß, damit wir Platz für die Nachfolger haben, müssen wir ein wenig aufräumen. Die Testexemplare einfach wegzuwerfen wäre viel zu schade, schließlich produziert die Menschheit schon jetzt genügend Müll.

Daher wollen wir zwei der getesteten iPhone-X-Hüllen unter unseren Lesern verlosen. Eine Speck Sport Edition verlosen wir auf Facebook, bitte kommentieren Sie den nachfolgenden Post auf der Plattform, wir werden nach Zufallsprinzip einen der Kommentatoren auswählen und diesen wegen seiner Adresse kontaktieren. Eine andere Hülle von Pitaka für das iPhone X verlosen wir auf Instagram. Auch dort ist das Prozedere das gleiche: Kommentieren Sie den entsprechenden Beitrag , wenn unser Konto Ihnen gefällt, können Sie uns dort auch folgen.

Wir werden die Gewinner am 12. Oktober um 14:00 auswählen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, weitere Teilnahmebedingungen sind hier nachzulesen . Bitte beachten Sie: Wir schreiben die Tests anhand der Nutzungseindrücke, daher sind die Hüllen bei uns mindestens zwei Wochen im Einsatz gewesen. Wir sind aber pfleglich mit ihnen umgegangen …