Withings WLAN-Waage zum Schnäppchenpreis

Die Vorweihnachtszeit ist hinsichtlich Körpergewicht gefährlich. Mit der Waage von Withings behalten Sie den Überblick.

Vergrößern © Withings

Glühwein, Plätzchen, Stollen, Bratwurst und Bier: Der Spätherbst und die Vorweihnachtszeit halten etliche Gefahren bereit für diejenigen, die auf ihr Gewicht achten wollen oder müssen. Neben der Disziplin bei der Nahrungsaufnahme und dem Achten auf ausreichend Bewegung mit intensiver Kalorienverbrennung hilft nur regelmäßige Kontrolle. Digitale Waagen mit App-Anschluss helfen weiter.

Denn wenn man früher noch sein Gedächtnis, den Taschenkalender oder ein anderes Notizbuch bemühen musste, um die Werte und ihre Veränderung zu protokollieren, hilft heute das Smartphone weiter, konkret Gesundheitsapps, die die von externen Geräten erstellten Messungen automatisch aufnehmen. Die WLAN-Waage von Withings - nach einem kurzen Ausflug unter die Fittiche von Nokia wieder ein selbstständiges Unternehmen - erledigt den Job und misst dabei nicht nur das Gewicht, sondern auch den Körperfettanteil.

Heute, am 20. November, ist die in schwarz oder weiß erhältliche WLAN-Waage im Rahmen der Cyberwoche bei Amazon zu einem Preis von 69,99 Euro statt 99,95 Euro im Angebot . Die Ersparnis dann aber bitte nicht in Glühwein und Bratwurst reinestieren wenn am Wochenende die ersten Weihnachtsmärkte eröffnen …