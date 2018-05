WWDC 2018: So sehen Sie die Keynote im Livestream

Die Worldwide Developers Conference steht bevor: So können Sie die Keynote am 4. Juni live mitverfolgen.

Vergrößern Die WWDC 2018 startet am 4. Juni. © Apple

Schon in Kürze findet die WWDC 2018 in San Jose, Kalifornien statt, die Keynote beginnt am 4. Juni um 19.00 Uhr. Apple hat nun bereits die Seite für den Livestream freigegeben.

Wie jedes Jahr plant Apple, die Keynote der WWDC live zu streamen. Während die gesamte Entwicklerkonferenz vom 4. bis zum 8. Juni dauert, können alle Interessierten die Hauptpräsentation am 4. Juni um 19 Uhr live auf der US-Webseite mitverfolgen.

Damit man die Keynote nicht verpasst, kann man sich den Termin über die Apple-Webseite auch direkt in den Kalender eintragen lassen. 15 Minuten vor dem Beginn der Keynote erhält man dann sicherheitshalber nochmals eine Erinnerung.

Sie können die Veranstaltung live miterleben. Apple empfiehlt für die Übertragung des Streams die Nutzung von Safari und ein iPhone, iPod touch oder iPad mit iOS 10 oder einen Mac mit macOS Sierra 10.12. Unter Windows werden Windows 10 und Microsoft Edge empfohlen, auf einem Apple-TV der zweiten Generation kann die WWDC-Keynote ebenfalls angesehen werden. Dies funktioniert natürlich auch auf dem Apple-TV der vierten Generation. Auf anderen Plattformen empfiehlt Apple eine aktuelle Version von Chrome oder Firefox.



Achtung: Wir werden über die Keynote live im Textformat berichten. Falls Sie beispielsweise im Urlaub oder unterwegs die WWDC 2018 verfolgen wollen, ist unser Live-Ticker oft die bessere Wahl.