WWDC 2018 wohl am 4. Juni 2018 in San Jose

Offenbar will Apple seine jährliche Entwicklerkonferenz wieder in San Jose veranstalten. Diese ist wohl für Anfang Juni geplant.

Vergrößern Die WWDC 2018 findet wohl am 4. Juni statt © Apple

Termin : Auch in diesem Jahr wird Apple Entwickler auf die Konferenz WWDC nach Kalifornien einladen, Ort und Zeit sind offiziell noch nicht bekannt. Doch nun kristallisiert sich laut MacRumors heraus, dass die WWDC auch in diesem Jahr wieder in San Jose stattfinden wird. Daraus ergäbe sich auch der Termin vom 4. bis 8. Juni 2018, denn in den Folgewochen ist das McEnery Convention Center bereits durch andere Veranstaltungen belegt. Auch das Moscone Center, der Veranstaltungsort der WWDC bis 2017, weist keine verdächtigen Lücken auf, die auf eine große Veranstaltung von Apple hindeuten können, das Kongresszentrum in San Francisco ist im Juni durchgehend belegt und scheidet somit als WWDC-Kandidat aus.

Es ist allerdings nicht bekannt, wann Apple die Tickets zur Auslosung freigibt und die Studenten-Stipendien ausruft. Im letzten Jahr wurde das Datum bereits am 16. Februar bekannt, ab 27. März konnten sich Studenten und zertifizierte Entwickler für die Tickets bewerben.