WWDC startet am 4. Juni in San Jose - Ticketverkauf beginnt

Apple gibt den Termin für seine Entwicklerkonferenz bekannt: Die 29. WWDC findet vom 4. Juni bis 8. Juni in San Jose statt.

Vergrößern Der Ticketverkauf ist eröffnet © Apple

Wie Apple am Dienstag Abend bekannt gegeben hat, wird die diesjährige WWDC vom 4. Juni bis 8. Juni im McEnery Convention Center in San Jose stattfinden ( wir berichteten ). Die 29. Worldwide Developers Conference richtet sich an Entwickler und ist eines der wichtigsten Ereignisse der Apple-Plattform. Entwickler können ab sofort bis zum 22. März um 10.00 Uhr morgens über die WWDC-Website Tickets beantragen. Die 1.599 US-Dollar teuren Tickets werden dann in einem Zufallsverfahren vergeben und die Entwickler bis zum 23. März um 17.00 Uhr PDT über den Bewerbungsstatus informiert. Für Studenten gibt es außerdem 350 WWDC-Stipendien, über die ein kostenloses Ticket verfügbar ist.

Die WWDC (World Wide Developer Conference) wird Apple dazu nutzen, Entwicklern und der Öffentlichkeit erste Einblicke in die kommenden Betriebssysteme für Mac, iPhone, iPd, Apple TV und Apple Watch zu geben. Neben Neuheiten zu macOS 10.14, iOS 12, tvOS 12 und watchOS 5 sollten aber auch einige neue Produkte und Services am Tag der Eröffnung Gegenstand der Keynote sein. Denkbar wären hier wie im Vorjahr neue iPad Pro oder auch neue Macbook (Pro). Über Apples kommenden Videodienst könnte es in San Jose auch neue Informationen geben, Apple Music hatte Apple bei der Gelegenheit vor drei Jahren präsentiert.