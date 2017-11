"X-Files: Deep State" – iOS-Game im Februar

Anfang 2018 kommt passend zur elften Staffel der X-Files oder Deutsch ”Akte X” auch ein Abenteuerspiel für iOS-Geräte heraus.

Vergrößern Die Wahrheit ist irgendwo da draußen

FoxNext Games and Creative Mobile Games planen nach einer Meldung von Techcrunch die Veröffentlichung eines iOS-Spiels, in dem man als X-Files-Ermittler selbst ins Geschehen eingreift. Offenbar soll das Abenteuer im Jahr 2010 nach den Ereignissen der Ursprungsserie, aber noch vor den Geschehnissen der Staffel aus dem letzten Jahr liegen. Der Minisite lassen sich noch nicht allzu viele Details entnehmen, dort wird man einfach als ”Special Agent” zu den X-Files begrüßt und kann sogar ein kleines Puzzle lösen, um sich anschließend für weitere Informationen per E-Mail-Adresse registrieren zu lassen.

Im Stile von Mulder und Scully löst man gemeinsam mit Agent Dale in "X-Files: Deep State" unheimliche und paranormale Fälle, indem man Puzzle löst (offenbar zum Teil auch als Wimmelspiel), Verschwörungen aufdeckt und Verdächtige jagt. Dem Vernehmen nach soll es jeden Monat einen neuen Fall geben. Dem Tagescountdown auf der Website zufolge müsste es am 6. Februar 2018 soweit sein, dass es mit dem ersten Auftrag losgeht.

Im Januar 2018 erscheint die inzwischen schon elfte Staffel mit Mulder und Scully. Dazu gab es bislang zwei Kinofilme. Einen Überblick dazu gibt es auf Wikipedia . Was dort nicht erwähnt ist, dass es schon einmal ein grafisches PC-Spiel für Windows, den Mac und die Playstation gab – das geht freilich auf das Jahr 1998 zurück. Darin musste man das unheimliche Verschwinden der beiden Ermittler Fox Mulder und Dana Scully aufklären, dazu benutzte man unter anderem eine digitale Kamera und als PDA einen Apple Newton.

Für das neue Spiel "X-Files: Deep State" gibt es bereits eine eigene Facebook-Site . Fans von ”Akte X” können sich jedenfalls darauf freuen, wenn es bald wieder in typischer X-Files-Manier heißt: "I want to believe", "Trust no-one", und: "The Truth is out there" ….