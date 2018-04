Zuckerberg kontert Apple: "Teurer ist nicht immer besser"

Nach dem Datenskandal bei Facebook und Cambridge Analytica leisten sich Tim Cook und Mark Zuckerberg einen Schlagabtausch.

Apple hat letzte Woche ein Bildungs-Event veranstaltet, bei dem es sich primär um iPads, Bücher, Schulen etc. drehte. Am Rande sprach Tim Cook in einem Interview mit Kara Swisher von "Recode" und Chris Hayes von MSNBC auch über die Privatsphäre . Auf eine Frage, was er denn an Stelle von Mark Zuckerberg tun würde, hat er nur knapp geantwortet: "Ich würde nie in einer solchen Situation sein." Aus dem Kontext gerissen klingt es zunächst recht überheblich, doch in einem kurzen Ausschnitt aus dem Interview erklärt Cook, dass Apple selbst Zugriff auf immense Nutzer-Daten haben könnte: "Wir könnten Unmengen an Kohle erwirtschaften, wenn wir unsere Nutzer monetarisiert hätten; wenn wir unsere Nutzer zum Produkt gemacht hätten. Wir haben uns dagegen entschieden." Im Übrigen gibt es kaum ein anderes Interview oder eine Keynote-Vorstellung, wobei der reservierte und ruhige Cook so emotional geworden ist.



In einem aktuellen Interview mit Vox' Ezra Klein wurde Mark Zuckerberg auf diese Kritik seitens Apple angesprochen. Klein fragte den Facebook-CEO über dessen Business Modell und ob es zu der aktuellen Krise beigetragen haben könnte. Mark Zuckerberg bezeichnete jedoch die Kritik von Tim Cook als etwas "unbedacht und nicht immer mit der Wahrheit vereinbart". Zum einen hat er angemerkt, dass die Entscheidungen der Firma nicht immer zu Gunsten des Business- bzw. Sales-Team fallen, die Facebook-Führung schaue zunächst, ob die Nutzer nicht verprellt würden, erst dann sind die Business-Interessen der zahlenden Kunden an der Reihe. In dem zweiten Teil der Argumentation hat sich Mark Zuckerberg eine Manipulation erlaubt und eine falsche Dichotomie aufgestellt: "Wenn man einen Dienst bauen will, der nicht nur für Reiche zugänglich sein wird, muss man etwas Bezahlbares schaffen. ... Wir bei Facebook sind eine Firma, die hart daran arbeitet, um einen kostenlosen Dienst für alle zu schaffen. Ich denke jetzt nicht, dass wir uns deswegen nicht um unsere Nutzer kümmern. Ganz im Gegenteil: Ich denke, es ist wichtig, dass wir dabei kein Stockholm-Syndrom entwickeln und uns von teureren Anbietern überzeugen lassen, dass sie sich um uns mehr sorgen. Das ist lächerlich."

Zwar ist in diesem Argument Apple und Tim Cook mit keinem Wort genannt, den Wink mit dem Zaunpfahl kann man jedoch kaum übersehen. Zuckerberg bedient sich hier eines weit verbreiteten Klichees, Apple-Produkte seien überteuert. Dies könnte bis vor wenigen Jahren stimmen, Anno 2018 ist es nicht mehr so: Selbst bei Notebooks und Working Stations ruft Apple vergleichbare Preise auf wie die Konkurrenz. Dazu hat selbst Facebook-Tochter Whatsapp bewiesen, dass man einen preiswerten Dienst für alle schaffen kann, den die Nutzer gerne bezahlen: Der Messenger war bis 2016 nicht komplett kostenlos, sondern verlangte pro Jahr rund 90 Cent Abo-Gebühr (Preisangaben für Deutschland). Erst nach der Übernahme von Facebook wurde die App wieder komplett kostenlos.