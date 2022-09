So macht sich das Internet über das iPhone 14 lustig

brb ordering the new 13-inch macbook pro with dynamic island pic.twitter.com/bNIwR7ulrf

User „reathchris“ hingegen „freut“ sich auf die vielen Möglichkeiten, die die Dynamic Island App-Entwicklern bietet, Besitzern eines iPhone 14 Pro Werbung und Spam auszuspielen. Erinnerungen der frühen 2000er werden bei uns wach, auch von den vielzähligen Browser-Toolbars…

so excited for this pic.twitter.com/DBfl89vmt0 — Chris again.. (@reathchris) September 7, 2022

Orman Clark schlägt einen etwas positiveren Ton ein, geht aber fest davon aus, dass Designer sich in den nächsten Wochen auf die Dynamic Island stürzen werden wie Wespen auf ein Stück Apfelkuchen im Spätsommer.



Viele User greifen das maritime Thema auf. Bei Designer Andreas Storm etwa entsteht Urlaubsfeeling:

Vacation is booked. Dynamic Island we are coming pic.twitter.com/ah45z5tRpH — Andreas Storm (@avstorm) September 9, 2022

Designer Ian Zelbo, der im Vorlauf zur Vorstellung des iPhone 14 diverse Konzepte auf Grundlage von Gerüchten entworfen hat, nennt die alte Notch in Anlehnung an die Dynamic Island „Constant Peninsula“ – „Stetige Halbinsel“. Ein weiterer User denkt an eine Zukunft ohne Notch oder Insel: „Das verlorene Atlantis“ würde er ein solches Designmerkmal beim iPhone nennen.

By that logic, this one will be “Lost Atlantis” ? pic.twitter.com/qzWsxc2anR — Neurozo Innovation (@NeurozoInnovat1) September 8, 2022

Wo wir schon bei Wortwitzen sind: Entwickler Dominik Wagner moniert auf Twitter, dass niemand auf die Idee gekommen ist, die Dynamic Island stattdessen „Notchification Center“ zu nennen.

Who called it “Dynamic Island” instead of “Notchification Center”? #iPhone14Pro — @monkeydom (@monkeydom) September 7, 2022

Alles beim Alten

Das reguläre iPhone 14 bekommt dieses Jahr ordentlich Fett weg, denn es ist die dritte Generation in Folge, die sich gegenüber ihrem Vorgänger zumindest oberflächlich kaum etwas verändert hat. Das ist auch User „iPhone_3GS“ auf Reddit aufgefallen, auch wenn das Subreddit /r/applesucks weniger auf cleveren Witz aus ist, sondern mal mehr, mal weniger berechtigte… nennen wir es „Kritik“.

Verschiedene User:innen verwursten diese Tatsache so oder so ähnlich in diversen Meme-Vorlagen:

iPhone user when Apple announce the iPhone 14 tomorrow: #AppleEvent pic.twitter.com/USgUGEc9KW — Sancheezzzy ✵ (@Scoby20) September 7, 2022

Was sich beim iPhone dann tatsächlich sichtlich geändert hat, ist der Farbton „Blau“. Reddit-User „Glittering_Seesaw_21“ weist darauf hin, dass sich wohl Apples Cyan-Tintenpatrone dem Ende neigt.

Lesetipp: iPhone 14 (Plus, Pro) vorgestellt: Warum sich das Warten gelohnt hat



Teurer Spaß

Während die meisten vorgestellten Apple-Geräte in Amerika ihre Preise beibehalten, müssen Kund:innen in großen Teilen der Welt für ein neues iPhone deutlich tiefer in die Tasche greifen. Manche haben Workarounds.

Me : “I want Iphone 14 pro , Airpods pro 2,Watch series 8 “

Also me : #AppleEvent pic.twitter.com/LWOXY4l7CB — Roshan Shah ??? (@imRshah19) September 7, 2022

Twitter-User „tedo“ hofft auf einen Preissturz beim iPhone 13, der ähnlich wie bei Trickle-Down-Economics nach unten durchgereicht wird, damit sich „tedo“ endlich ein iPhone 11 kaufen kann. Historisch betrachtet funktioniert dieses Prinzip bei Rabatten wenigstens.



Me waiting for iPhone 14 to drop, so that iPhone 13 price drops, so that iPhone 12 price drops so that I can buy iPhone 11. #AppleEvent pic.twitter.com/vUBgfzRgFB — tedo (@praisetedo) September 7, 2022

Andere wiederum sind bereits im Krisenmodus und würden fürs iPhone 14 Pro Max eine Niere verkaufen. Unser Tipp: Wenn Sie für ein neues iPhone eine Niere verkaufen müssten, entscheiden Sie sich bitte für die Niere.

This is how I see the new iPhone.



#AppleEvent pic.twitter.com/gZeDSeVXXA — your ultimate ?️lug  (@GimK_) September 7, 2022

Me after selling my left lung for the iPhone 14 Pro Max #AppleEvent pic.twitter.com/lYcvPv6Ju6 — JUICYSHOMPY (@jayshompy) September 7, 2022

Was sonst noch war

Samsung ist wieder voll in Fahrt. Nachdem das Unternehmen erst vor wenigen Tagen einen kurzen Werbeclip veröffentlicht hat, in dem es sich über Apples mangelnde Innovationsbereitschaft lustig macht, schießt es pünktlich zur Apple-Keynote einen weiteren Clip hinterher. Dieser ist immerhin gut gemacht und echt witzig.