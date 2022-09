Diese iOS-16-Funktionen verspäten sich

Ab heute können Sie iOS 16 herunterladen. Allerdings stehen nicht alle neuen Features direkt von Beginn an zur Verfügung. Stattdessen werden sie später in diesem Jahr in iOS 16.1, 16.2 oder vielleicht sogar in einem späteren Update zu finden sein. Hier sind die iOS 16 Funktionen, die sich verspäten.

Geteilte iCloud-Fotomediathek

Eine der am meisten erwarteten Funktionen von iOS 16 ist die Möglichkeit, eine einzige gemeinsame Fotobibliothek in iCloud zu haben. Geteilte Alben kann man schon lange erstellen, aber eine einzige Mediathek für alle Familienmitglieder mit dem automatischen Upload – das ist etwas, das sich viele längst gewünscht haben.

Ursprünglich war diese Funktion für iOS 16 vorgesehen, aber sie wurde in letzter Minute gestrichen und verschwand aus dem Release Candidate, nachdem sie in früheren Beta-Versionen enthalten war. Apple hat nicht erwähnt, wann die Funktion zurückkehren wird, aber auf der iOS 16-Website heißt es jetzt “Kommt später in diesem Jahr”, sodass wir davon ausgehen, dass damit wohl iOS 16.1 im Oktober gemeint ist.

Live-Aktivitäten