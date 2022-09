iPhone 14 (Pro): Diese Farben besser nicht kaufen

Auch in diesem Jahr haben Sie wieder mal die Qual der Wahl: Für welche Geräte-Farbe sollen Sie sich entscheiden? iPhone 14 und 14 Plus ( alle Infos) erscheinen in diesem Jahr in fünf verschiedenen Farben:

Blau

Violett

Mitternacht

Polarstern

(PRODUCT)RED

Die Farbauswahl bei den Pro-Modellen ist überschaubarer:

Space Schwarz

Silber

Gold

Dunkellila (neu)

Wahrscheinlich haben Sie bereits hinsichtlich der Gehäusefarbe eine Präferenz, doch sollten Sie sich gut überlegen, in welcher Farbe Sie sich das neue iPhone anschaffen.

Finger weg von diesen Farben

Bei der Frage nach der richtigen Gehäusefarbe sollten Sie zwei Dinge berücksichtigen:

Welche Farbe lässt sich in Zukunft am besten wieder verkaufen? Wie kompatibel sind die Farben mit Zubehör?

Die Farbauswahl nimmt grundsätzlich keinen Einfluss auf den Preis des iPhone. Allerdings sind unter den Nutzern nicht alle Farben gleich beliebt, was zur Folge hat, dass der Preis im Wiederverkauf je nach Modell und Farbe variiert. Wir konnten anhand des iPhone 13 feststellen, dass bunte Farben, wie das rote oder blaue iPhone, nur bei wenigen Anbietern hoch im Kurs ist. Planen Sie es bereits beim Kauf des iPhone ein, dieses in ein paar Jahren wieder zu verkaufen, sollten Sie eher zu den neutralen Farben greifen.

Zudem sollten Sie berücksichtigen, dass sich nicht unbedingt alle Farben anbieten, um sie mit farbigem Zubehör zu kombinieren. Ein iPhone in Schwarz oder Weiß passt zu sämtlichen Hüllen, egal, ob aus Silikon oder Leder. Das neue Dunkellila passt jedoch nicht unbedingt zu der Umbra-farbenen Lederhülle. Wenn Sie also genau diese Hülle zum Schutz Ihres iPhones auswählen, sollten Sie vielleicht eine andere Gehäusefarbe wählen. Vor allem dann, wenn Sie noch bunte Wallets auf der iPhone-Rückseite platzieren möchten.

