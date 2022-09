Neu in iOS 16: Funktion installiert Sicherheitsupdates automatisch

iPhones und iPads können Updates automatisch installieren, angesichts großer Update-Dateien kann sich diese Installation aber schon einige Tage oder länger verzögern. Das Problem: Auch wichtige Sicherheitsupdate werden so erst verzögert installiert. Das neue iOS 16 bietet deshalb eine neue Funktion, die besonders wichtige Sicherheitsupdates sofort installiert. Die neue Funktion können Sie über Allgemein > Softwareupdate aufrufen. In diesem Untermenü müssen Sie bei „Automatische Updates“ auf „Ein“ tippen, dann erhalten Sie drei Optionen angezeigt. Sie können hier auswählen, ob iOS-Updates automatisch geladen oder auch installiert werden. Neu ist seit iOS 16 die Option „Sicherheitsmaßnahmen und Systemdateien“. Ist sie aktiv, werden sogenannte „Schnelle Sicherheitsmaßnahmen“ und andere Systemdateien automatisch installiert. Unter Umständen ist aber ein Neustart dafür notwendig, das System bittet Sie dann um den Neustart Ihres Gerätes. Wir empfehlen, die Option in jedem Fall zu aktivieren.