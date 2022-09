Corel benennt sich in Alludo um: Wir erklären warum

Corel ist schon seit 35 Jahren als Softwareunternehmen präsent, unter der CEO Christa Quarles gibt es nun ein so genannte Rebranding: Corel ist Geschichte und wird nun zur neuen Firma „Alludo“. Die neue Brand Alludo soll für eine einheitliche Corporate Indentity stehen und eine engere Verbindung der vier bisher sehr eigenständigen Corel-Produkte Parallels, Corel Draw, Mind Manager und WinZip schaffen. Für die Beschäftigten der bisher unabhängigen Tochterfirmen wird sich dadurch wohl vorerst wenig ändern. Die Firmen sollen offenbar selbständig bleiben, aber alle Beschäftigte werden nun unter der neuen Dachmarke vereint. Auch für die Benutzer selbst ändert sich erst einmal nichts, die Produkte wie Corel Draw oder Mindmanager erhalten auch keine neuen Produktnamen oder Produkte. Langfristig sollen die Produkte aber modernisiert und angeglichen werden.

Wie die seit 2020 Corel bzw. Alludo leitende Quarles mitteilte, erinnere der Name Alludo an „all youdo“, was auch die Vision des Unternehmens sei. So würden seine Produkte die Freiheit und Flexibilität geben, nach eigenen Vorstellungen zu arbeiten. Das Unternehmen werde sich weiterhin auf Wachstum konzentrieren – sowohl organisch als auch durch Zukäufe. Nach eigenen Angaben hat Alludo 2,5 Millionen zahlende Kunden und ist in 130 Ländern aktiv. Im Zuge des Wandels der Arbeitswelt zu einer hybriden Arbeitskultur (von Quarles auch Work3 genannt) habe auch Alludo in Übereinstimmung mit seiner Vision seinen Beschäftigten die freie Wahl überlassen, von wo aus sie arbeiten möchten. Und der Großteil (95 Prozent) habe sich für das Home-Office entschieden.

Unsere Einschätzung

Durch Zukäufe war Corel in den letzten Jahrzehnten ein wenig zum „Gemischtwarenladen“ geworden. Hier will man sich wohl vor allem auf die genannten vier Produkte fokussieren, die erfolgreichsten Hauptprodukte Corel Draw, die Mindmapping-Software Mind Manager, die Lösungen von Parallels und die Kompressions-Software WinZip. Hier will man offensichtlich langfristig Synergie-Effekte nutzen. Dass sich das neue Unternehmen Alludo stärker auf Themen wie Remote-Work konzentrieren will, ist nicht überraschend, hier sieht man vermutlich auch mit Lösungen wie Awingu und Parallels RAS noch viel Potential.

Es gibt allerdings noch viele weitere Corel-Produkte. Zu diesen gehören so unterschiedliche Produkte wie CorelCAD, Painter, PaintShop Pro, Pinnacle (Video), Roxio (u.a. Toast), Video Studio und Word Perfect (Office). Zu diesen Produkten war in der Präsentation wenig zu hören, allerdings gibt es für Produkte wie DVD-Brennsoftware oder Office-Pakete wohl keine große Zukunft mehr.