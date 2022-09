Alle iPhones 14 haben 6 GB Arbeitsspeicher

Die neuest Xcode 14 Beta soll Dateien enthalten, die belegen, dass das iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max und damit alle vier neuen Modelle jeweils mit 6 GB RAM ausgestattet sind, schreibt “Macrumors” auf seiner Homepage. Das ist deswegen besonders interessant, weil Apple normalerweise keine Auskunft über den Arbeitsspeicher seiner Smartphones gibt. Zum Vergleich führt die Gerüchteseite an: Das iPhone 13 Mini und das iPhone 13 haben 4 GB RAM, das iPhone 13 Pro und das iPhone 13 Pro Max kommen ebenfalls schon mit 6 GB RAM. Das bedeutet, dass die Standardmodelle in diesem Jahr mit 50 Prozent mehr RAM ausgestattet sind als vorher. Dieselben Xcode-Dateien haben die Größe des Arbeitsspeichers in den iPhone-13-Modellen des letzten Jahres und in mehreren früheren iPhone-Generationen genau ermittelt, führt “Macrumors” als weiteren Beleg aus.

iPhone 14: alle Modelle im Macwelt Preisvergleich

Zwar habe der Analyst Ming-Chi Kuo im März vorhergesagt, dass die iPhone 14 Pro-Modelle über einen schnelleren RAM-Typ namens ”LPDDR5” verfügen würden, und ”LPDDR4X” für die Standard-iPhone 14-Modelle. Die Xcode-Dateien würden jedoch nur die Menge des RAM in jedem Modell bestätigen. Der Typ des Arbeitsspeichers in den iPhone 14 Modellen sollte sich ermitteln lassen, sobald Teardowns der Geräte veröffentlicht werden, glaubt die Webseite.

Sicher ist: Die iPhone 14- und iPhone 14 Plus-Modelle verfügen über den A15 Bionic-Chip mit einer 5-Kern-GPU, während die Pro-Modelle mit dem neuen und schnelleren A16 Bionic-Chip ausgestattet sind.